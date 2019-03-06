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上帝保佑？教堂遭「毀滅性大火」　消防員救災後驚：聖經、十字架都沒事

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▲▼美國一間教堂火災後，消防隊員竟發現屋內聖經和十字架都完好無缺，PO網與眾網友分享 。（圖／翻攝自FB／Coal City Fire Department）

▲美國一間教堂火災後，消防隊員竟發現屋內聖經和十字架都完好無缺，PO網與眾網友分享 。（圖／翻攝自FB／Coal City Fire Department）

實習記者陳妙津／綜合報導

有拜有保庇？美國西維吉尼亞州一座教堂近日忽遭祝融，毀滅性火勢讓整間建築物通通被燒到焦黑，救災的消防隊員甚至一度因火勢過大，而不得不退出，沒想到事後檢視廢墟時，他們卻在裡面發現教堂內的十幾本聖經，以及內部的十字架竟都完好無損。畫面曝光後，讓網友們紛紛大呼「真的有上帝」！

On March 3 around 12:58am our department was dispatched to assist Beaver VFD with a structure fire at the Freedom...

Coal City Fire Department 發佈於 2019年3月3日 星期日

據CNN報導，起火教堂位於西維吉尼亞州的柯爾市（Coal City），信奉自由派基督教，一向是附近居民的信仰中心，卻在3日凌晨1點左右驚傳火警。當消防隊員接獲通報趕到後，只見濃煙猛竄，烈焰幾乎吞噬整間房子，一度還因為火勢太大，讓建築物結構崩壞，消防隊不得不退出，最後好不容易花了幾小時才順利撲滅。

▲▼美國一間教堂火災後，消防隊員竟發現屋內聖經和十字架都完好無缺，PO網與眾網友分享 。（圖／翻攝自FB／Coal City Fire Department）

▲▼美國一間教堂火災後，消防隊員竟發現屋內聖經和十字架都完好無缺，PO網與眾網友分享 。（圖／翻攝自FB／Coal City Fire Department）

▲▼美國一間教堂火災後，消防隊員竟發現屋內聖經和十字架都完好無缺，PO網與眾網友分享 。（圖／翻攝自FB／Coal City Fire Department）

事後消防隊員進入教堂廢墟中檢查災損，原本所有人都以為一切必然已被火焰燒得精光，沒想到在屋內發現的事物超乎他們想像，放在座位後方的所有聖經居然完好無缺，甚至還可以一頁頁翻看，除此之外，教堂中的大型十字架也在烈焰中倖免於難。

隊員們將聖經全蒐集到焦黑的地上，拍照PO網並詳細敘述了整個故事，也補充並火災並未造成任何傷亡，最後寫道「我們常會遇到各種難關，但上帝絕不會放棄我們。」

這篇PO文瞬間引發轟動，被轉載超過4萬次，看到照片的網友則表示，「上帝的神蹟」、「真的有神」、「天堂與地球會消失，但上帝的話語不會」、「不可思議」、「可能是外層書皮和書的厚度造成這個結果」。

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關鍵字：Coal City,美國,火災,上帝,聖經,十字架,北美要聞

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