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94要「爆乳彈鋼琴」！古典樂正妹愛穿「緊身細肩帶」　炫琴藝也要露身材

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▲▼（圖／翻攝自Instagram／lolaastanova）

▲蘿拉彈鋼琴時穿著都相當火辣。（圖／翻攝自Instagram／lolaastanova

 國際中心／綜合報導

顛覆大家對一般古典音樂家的既定印象，蘇聯時期在烏茲別克出生、現為美籍鋼琴家蘿拉（Лола Астанова，Lola Astanova）在演奏鋼琴時，總是會穿上超迷你短裙和細跟高跟鞋，毫不吝嗇地展現出自己的好身材，更因為這樣大膽、性格的風格而受到關注，甚至因為時尚的熱愛，於2012年時被評為古典音樂十大風格偶像。

蘿拉1985年時出生在烏茲別克首都塔什干，還是個孩子的她被發現有極大的鋼琴天賦，於6歲時進入了Успенский兒童音樂天才學校就讀，隨後更到俄國國立莫斯科柴可夫斯基音樂學院進修，演奏技術被描述為「極少見美妙」；她從8歲開始以鋼琴家的身分開始巡迴演出，曾在德國、法國、奧地利、義大利和俄羅斯舉行過多次的獨奏會，以及跟管絃樂隊一同合奏表演。

蘿拉在2003年時移民到美國，此後參加過各式各樣大大小小的音樂表演，她以改編蕭邦、拉赫曼尼諾夫的曲子，和視覺表演而聞名；從她的社交帳號可以看的出來，她在演奏時總是喜歡穿著超短緊身迷你裙，並配上細跟高跟鞋，自信地露出姣好豐滿的身材，而她對時尚、衣著熱愛，讓她成為大眾矚目的對象，於2012年時被Limelight雜誌評為古典音樂十大風格偶像，更曾出現在許多時尚雜誌當中。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：Lola Astanova,鋼琴家,性感

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