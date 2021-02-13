如果飛彈射過來！　網問：全台灣「哪個縣市」比較安全

▲有網友問如果飛彈射過來，全台灣哪個縣市最安全。圖為解放軍「東風-17」。（圖／翻攝央視）



記者林彥臣／綜合報導

兩岸在過去一年來，始終處於兵兇戰危的情勢，讓部分網友擔心是否會有開戰的可能性，如果真的開戰，第一波攻勢當然是飛彈攻擊，在PTT八卦板上就有網友發問，如果飛彈射過來，全台灣哪個縣市比較安全，引發熱議。

原PO發文表示，「是這樣的啦，要是飛彈真的打過來，哪個縣市相對安全，有沒有軍事專家可以回答一下，謝謝大家」。

網友在推文中回應表示，「認真回答，台北，最貴的防空都在首都」、「南投，沒火車站沒飛機場」、「花蓮吧。在中央山脈後面」、「花蓮台東吧，我是敵人的話連佔領都懶」、「高雄市的太平島」、「花東窮山僻壤，只要不在軍事設施周圍根本懶得轟你」、「新竹是第一波飛彈洗地的吧，樂山雷達、空軍基地、湖口裝甲」。

▲有網友認為，如果飛彈真的射過來，美國在台協會（AIT）會是全台灣最安全的地方。（圖／記者李毓康攝）



另外還有網友突發奇想認為，「內湖區，有AIT防護罩」、「內湖AIT在那，不信中國敢炸」、「我也覺得中國根本沒那個種敢炸AIT，炸AIT=跟美國宣戰了」、「國民黨部啊，最安全沒有之一」、「衡山指揮所啊，可以防核爆的地方耶」、「台積電園區啊，越靠近機台人越平安，待在晶圓機旁邊等於吃了無敵星星」。

其實台灣資深戰地記者梁東屏在去年6月，就以過去採訪伊拉克戰爭的經驗分析，要發動渡海戰爭不是那麼容易的，美軍從科威特陸路打到巴格達都要20幾天，即使解放軍打了3萬發飛彈也沒辦法登陸台灣。

梁東屏指出，「渡海戰爭不是那麼容易的」，伊拉克戰爭的時候美軍發射了400多發戰斧巡弋飛彈，只打死1個人，不過戰斧巡弋飛彈很精準，伊拉克內部的重要政府單位與設施都被擊中，但是也不過就是一個洞。

▲其實全台灣的防空飛彈數量高達7700枚。圖為天弓三型飛彈。（圖／國家中山科學研究院）



梁東屏強調，飛彈打過之後，美軍地面部隊還要從科威特採陸路挺進巴格達，一路上幾乎沒有遇到伊拉克軍抵抗，都需要打20幾天，像台灣這麼大規模的渡海戰爭，「怎麼打？」

據了解，解放軍的飛彈總數，大約3000枚，而台灣的防空飛彈數量總共有7700枚，而且美軍與解放軍都曾經實驗，把一條飛機跑道轟炸到不能使用，需要12枚飛彈，但是台灣將全毀的飛機跑道修復，只需要90分鐘。