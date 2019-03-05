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遊二十五淑女墓...他一句話「厄運纏14年」！女友流產出車禍

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▲▼高雄旗津「二十五淑女墓」（勞動女性紀念公園）。（圖／翻攝自Google Map）

▲高雄旗津「二十五淑女墓」`，現改為勞動女性紀念公園。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／綜合報導

高雄旗津的「二十五淑女墓」過去就一直有許多民間靈異傳說，尤其謠傳單身男子去的話容易出事，一名網友就在臉書社團「靈異公社」PO文提到，自己14年前和朋友到「二十五淑女墓」探險，沒想到因為年少無知脫口對其中一張照片說出「妳好漂亮」，讓自己接下來厄運纏身。

男網友PO文分享有關「二十五淑女墓」的真實經歷，發文之前還有先詢問「祂」。原PO提到，民國94年的中秋節，他和同學相約到旗津公園烤肉，幾杯黃湯下肚後，有同學起鬨問要不要去二十五淑女墓探險，年少的他當然一口答應，當時經過其中一座墳墓，見上面女子的照片，他就脫口說出「妳好漂亮」。

沒想到因為這簡單的一句話，讓他被纏了14年，尤其是在感情方面，一路走來都相當不順遂，每當論及婚嫁時，總會有意外發生，有的懷孕後莫名流產，有的拍婚紗照途中車禍斷腿，還有的突然不告而別的分手，可說是「每個都倒楣」。

請繼續往下閱讀...

男網友表示，直到今年認識了一位得高望重的通靈師姐，對方告訴他，就是當年不懂事闖下的禍，「要給祂一個交待，娶祂過門，入我家的祖先牌位，祂才肯罷休！」於是師姐作法調魂魄來印証是否為屬實，經過天公廟、地藏王菩薩、關聖帝君、自家祖先印証後，最後請東獄大帝指派婚期，現在原PO也順利完成「冥婚」。

「二十五淑女墓」的起源為，1973年9月3日清晨，由旗津開往前鎮的渡輪「高中六號」不幸翻覆，船上25名準備前去上班的未婚女性全數罹難，由於在民間信仰中，未婚女性無法列入自家祖先牌位，所以一般會採「冥婚」或是「設廟立祠」等方式，讓其魂魄有所依歸，當時高雄市政府與家屬和地方仕紳協調，決定將這些女子合葬於中興里與中和里之間，稱為二十五淑女墓。

自此之後，「二十五淑女墓」時常有各種靈異傳聞，當地居民或遊客都不會在此久留，2008年，此處更名為「勞動女性紀念公園」，雖然政府盼望能沖淡靈異氛圍，但傳聞仍沒斷過，更成為鄉民們口中的「單身男子禁地」，但也有人認為，這些年輕女性在上班途中，搭乘著超載的船而不幸身亡，卻成為靈異傳說的主角，相當不公平。

網友看完原PO的故事後留言表示，「只能說，你前任女友蠻可憐的」、「以前就有傳說去旗津25淑女公墓不要亂說話」、「既然娶了！祂會保佑你平安順遂的」、「真的不能亂開玩笑」，也有不少人好奇「冥婚」後生活上的改變，原PO想留言提到想請當地人幫忙尋找「冥妻」的家屬。
 

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關鍵字：二十五淑女墓,旗津,高雄,勞動女性紀念公園

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