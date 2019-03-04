阿兵哥不爽返營判5個月　「主動報到、未失聯」二審大逆轉

▲合議庭法官認為，葉男一時情緒拒絕入營而不願於收假時返營，但卻難以認定葉男有長期脫離職役的故意，因此認定判處他有罪，是有不適當的，最後撤銷原判決，判決無罪。（圖為示意圖，與新聞事件關／資料照／記者季相儒攝）

記者陳凱力／新竹報導

584旅1名葉姓上兵，2018年於2月間得知遭部隊列入汰除名單，即無心繼續服役。3月間葉男休假離營後，按規定應於隔5日應返營銷假，葉男卻以就醫為由延假，拒絕返營、棄役潛逃在外工作，因此遭判刑5個月。葉男不服上訴，合議庭法官認為，葉男一時情緒拒絕入營而不願於收假時返營，但卻難以認定葉男有長期脫離職役的故意，因此認定判處他有罪，是有不適當的，最後撤銷原判決，判決無罪。

29歲的葉姓上兵向合議庭法官坦承，自己確實在離營未歸期間於親戚家工作幫忙，但否認有長期脫免職役之意圖。葉供稱，當時就知道要被退役了，卻因部隊行為流程疏失，導致一直延宕。他曾跟連長報備要請假3天，也應連長要求開醫生證明，但醫生卻開錯證明內容。他表示，當天有回營區，只是沒進去，對於未按時歸營也承認錯誤；直到4月16日退伍，他與部隊因退休作業延滯問題談得不開心，才直接離開，後來得知被法辦後便主動聯絡憲兵隊，希望能妥善處理。

合議庭法官調查，葉男確實未領到假單即離營未歸，並前往基隆幫親戚工作，之後才與憲兵隊聯絡。法官發現，葉男於3月21日到25日是休假在外，之後向連長請假3日並積極到醫院開就診，以取得續假證明。雖葉男於3月26日未依部隊要求進入營區而離營，但他有到營區門口，只因醫生證明無法獲准假，且之後仍與連長聯絡，沒有藏匿或斷絕聯繫，更主動聯繫憲兵隊報到。

法官認為，葉男當兵7年，若要逃兵早就逃了，不須等到退伍前兩周才逃，由於葉男對國軍汰除作業流程表示不滿，且逾假未歸的動機是希望國軍能主動說明清楚汰除作業時程。合議庭法官發現葉男與部隊間的連繫，確有可能因續假結果的認知不同，一時情緒拒絕入營而不願於收假時返營，但卻難以認定葉男有長期脫離職役的故意，因此認定原審認事用法雖不是沒有根據，但沒有審酌葉男的情形判處他有罪，是有不適當的，因此撤銷原判決，判決無罪