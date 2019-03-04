強襲女公關私密處遭拒竟呼巴掌　男友撂人救駕打趴色男滿地滾

▲鄭姓男子被控對陪酒女公關襲胸、強摸下體，被害人反抗還遭呼巴掌打傷，被台南地院依強制猥褻罪判10個月徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名鄭姓男子在KTV小吃部內，被控對陪酒女公關襲胸、強摸下體，被害人反抗還遭呼巴掌打傷，女公關向男友哭訴，鄭男遭女公關男友痛毆教訓，鄭男還被台南地院依強制猥褻罪判10個月徒刑。

判決書指出，2018年4月6日凌晨3時許，鄭男與友人在台南市安南區1家KTV小吃部包廂唱歌喝酒，未經坐檯陪酒的女公關同意，竟動手強行撫摸對方胸部，被害人反抗推開鄭男，鄭男憤而對被害人呼巴掌，還將其壓制在沙發上，造成禮害人左臉頰、右上臂與上背部挫傷，鄭男還強摸被害人下體。

被害人極力抗拒逃離後，不堪受辱撥電話向其男友哭訴，女公關男友率多人當天凌晨3時30分許趕抵小吃部前，把鄭男從計程車拖下來圍毆，致鄭男頭部、頸部、胸部與雙手都有傷勢，案發後雙方報警互相提告。

審理時鄭男辯稱有給女公關小姐200元，對方同意他摸胸；女公關小姐則否認駁斥那是進包廂送客的小費，她不是同意鄭男摸她。女公關男友則痛批鄭男想性侵其女友，才會動手修理教訓他。

台南地院法官審理後，認為女公關對遭鄭男摸胸與摸下體等受害情節，歷次指述均屬一致，也與醫院診斷證明、其男友證述女友當下反應情形相吻合，足見女公關指述真實，鄭男辯解不足採信，依強制猥褻罪判他10個月徒刑，仍可上訴。

而女公關的男友為女友討公道，與多人把鄭男打得頭部、身體多處受傷，女公關男友也被台南地院依共同傷害罪判刑3個月，得易科罰金。