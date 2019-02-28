商旅狼主任強摸女職員3歲兒　母子哭喊不要竟詭稱：小雞雞會長大

▲台南高分院依對幼童強制猥褻罪合併判謝男3年6月徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名在商務旅館擔任主任的謝姓男子，被控告3度對1名女員工3歲小兒子伸狼爪，當女員工的面，對小男童性器官強行搓揉3到5分鐘，被害人母子雖抗拒制止，謝男依不罷手，稱是在逗男童玩，無猥褻意圖，竟稱「這樣做男童小雞雞才會長大」，台南高分院依對幼童強制猥褻罪合併判謝男3年6月徒刑。

2016年3月到5月間某日，擔任商務旅館主管的謝男，利用女員工帶3歲小兒子到商旅辦公室的機會，隔著男童尿布與衣物，用手強行撫摸、搓揉其生殖器3至5分鐘，過程中，男童哭喊「不要用」，向謝男表達拒絕之意。

第2次在2016年3月到5月另一日，謝男在商旅辦公室小房內床上，利用女員工幫男童換尿布之際，同樣違反小男童意願，用手撫摸、搓揉，還彈小男童的生殖器，小男童大叫「不要用」，男童母親也要求謝男住手，並撥開謝男的手制止其行為。

第3次時，受害女員工帶小男童到夜市後，回到商旅辦公室，謝男再次隔著小男童的尿布、衣物，強行撫摸、搓揉小男童的生殖器3至5分鐘，這回小男童還以吐口水方式，向謝男表達拒絕猥褻之意。謝男因對小男童性器官強行搓揉被告。

男童的母親向法院證稱，謝男在猥褻兒子時，兒子與她都有表達拒絕，沒想到謝男竟說：「小雞雞就要這樣用才會長大，要這樣用」，謝男在摸男童生殘器時，看起來「很爽」的樣子，因為謝男是她的主管，如不配合的話，會被謝男在工作上找麻煩，且她休假時還要買東西給謝男吃，感覺變成謝男的傭人般。

其他員工也作證說，不敢把謝男猥褻男童的事告訴公司上級或警察，若說了會換他們員工遭殃！台南高分院認為謝男犯有對幼童強制猥褻罪，合併判謝男3年6月徒刑。