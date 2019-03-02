粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

▲女子學瑜珈照片引發男友不滿，慘被放生。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

微博一名女子發文抱怨男友，表示她近日非常熱衷健身瑜珈，開心拍下照片紀錄，不料遠距離戀愛的男友看到照片後，立刻氣炸怒批「妳這搔首弄姿的，屁股翹那麼高想幹什麼？妳真讓老子噁心，分手吧！」對方完全聽不進去解釋，還將她帳號封鎖，讓她相當感慨「我不明白為什麼現在的男生比女生還小心眼…」。

女子將2人對話及瑜珈照片投稿到爆料型微博《分手所所長》，希望大家評評理。她說，「我和男友在異地，他在廣州、我在深圳，不過也基本上每周都會見面......」她提到，平常沒事就會跟閨蜜一起逛街練瑜珈，也算打發時間。

結果有一天，「不知道是誰發給他兩張我練瑜珈的照片，他就發火了，發信息質問我…」。對話截圖中可以看到，男友連傳3張照片興師問罪，大罵「妳這搔首弄姿的，屁股翹那麼高想幹什麼？這男的什麼意思？」

女子無奈解釋，「你能別這麼齷齪嗎？這是正常的瑜珈姿勢，那是我教練」。不料卻被男友反嗆「是教你更多體位姿勢吧，你真讓老子噁心，分手吧，別再連繫了。」結果正當她賭氣回「隨便你！」才赫然發現自己已被封鎖。而面對男友的質疑，女子感嘆，「我不明白為什麼現在的男的比女生還小心眼。」

▼男友大發雷霆，將原PO封鎖。

這則PO文貼出後，許多網友看完後雖表同情，但也紛紛留言表示「這樣確實挺容易讓人誤會的」、「等妳能接受男朋友幫其它女生這樣『拉筋』時再來說啦，每個都幹話王啊」、「教練有點猥瑣」、「真的沒看過這種瑜珈姿勢」、「角色對調你還能接受嗎」、「正規瑜伽館沒有老師這樣壓的」、「一男一女這姿勢確實不太雅觀，哪個男的心裡都不好受」。有人則認為「直覺是你閨蜜」、「給你男友發照片的也不是好貨」、「感覺是拍照的人特意找的角度吧，心機」。

▼網友直覺原PO是遭閨蜜出賣。