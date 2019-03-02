心情不好就放假！這間公司設每月一日「情緒假」　還有薪水可以領

▲工作示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

生活中難免會有情緒低落、心情不佳的時候，如果這時候能夠放假出去散散心，休息一下，那該有多好啊！大陸江蘇常州一家企業為了員工們的身心健康著想，竟然特別增設了「情緒假」，員工每個月可以不用說明理由就請假一天，而且最重要的是，竟然是個帶薪假阿！

根據外媒報導，設立「情緒假」的公司工會副主席陳青成表示，之所以會有「情緒假」的出現原因有二，除了是一種對員工的關懷之外，更重要的是因為公司屬於服務行業，如果員工心情不好，很有可能會影響到同事，整體服務的品質也有可能跟著降低；此外，如果在工作上遇到無理取鬧的顧客，員工可能也會感受到委屈、不愉快，希望能藉由這樣人性化的休假，讓員工調劑身心。

「情緒假」在該間公司已經實行3年了，通常員工在請假的時候，主管也不會去追問、細究請假原因，只要回來的時候可以認真的上班即可，但有些人不想讓別人知道自己心情不好，出於保護隱私的想法，主管看到員工心情不好、狀態不佳、失戀等狀況時，也會主動給予一樣的假，讓大家能休息以調整心情。

設置「情緒假」之後，員工對公司的好感和忠誠度更高，工作效率更是不用說了；此外，公司還有會頒發「委屈獎」、「遲到證」跟「休息證」，適時的將網上或是時下流行的制度跟東西融入到企業中，讓員工不會覺得工作死板，積極性也跟著被提升。

報導中指出，雖然這樣的假對員工來說是有幫助的，但是江蘇省總工會女職工部長宗萍卻表示，要讓每個企業都有「帶薪情緒假」的想法不大現實，不過企業應該要隨時主動關心職員的心理健康狀況。