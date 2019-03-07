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普普藝術愛好者必逛　安迪沃荷特展門票限時贈

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App小組／活動報導

喜歡藝術的你，一定對把藝術脫去高貴的糖衣，以普普藝術著稱的安迪・沃荷（Andy Warhol）不陌生，他不只改變了紐約，也影響了後世與當代的藝術及消費文化，不論是著名的《湯廚濃湯罐頭》，還是性感女星《瑪麗蓮・夢露》絹印系列，只要經過普普大師之手就能創造無限商機！

2019絕對不能錯過的大型藝術展覽《安迪・沃荷-普普狂想特展》，即日起至4月14日於國立中正紀念堂展出。ETtoday祭出好康！現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『安迪・沃荷-普普狂想特展』門票兩張，限時限量贈送還不快來搶！

安迪沃荷特展（圖／時藝多媒體提供）

由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處及義大利策展公司123 ART共同策劃的《安迪沃荷-普普狂想特展》，睽違十年，再度重返中正紀念堂，精選百餘件作品，從安迪‧沃荷的肖像、雜誌與音樂專輯封面設計到最備受矚目名人肖像等絹印、素描等作品，都完整呈現於此次的展覽。

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▼▲今年絕對不可錯過的大型藝術展覽《安迪・沃荷-普普狂想特展》。（圖／時藝多媒體）

除了《瑪麗蓮・夢露》、《湯廚濃湯罐頭》、《美金》、《毛澤東》等經典作品可以朝聖外，展場中大量運用鮮明色塊和霓虹燈光做場景變換，就連大家最熟悉的罐頭都不放過，別出心裁的空間設計，讓人一秒置身普普藝術的奇幻世界中，展區內各式互動打卡景，更是讓你拍到手軟！展場入口便是以銀色罐頭與「香蕉」作品概念，打造出代表安迪．沃荷的牆面；走道盡頭粉色的牆面和霓虹大字「Pop Art」絢麗奪目，挑戰你的視覺震撼。

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「安迪・沃荷-普普狂想特展 點我抽門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：3月7日至3月11日23:00止。
◎得獎獎項：《安迪・沃荷-普普狂想特展》門票2張，共20組。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者20名。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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▲▼安迪・沃荷-普普狂想特展。（圖／時藝多媒體）

【展覽資訊】

安迪・沃荷曾說過：「在未來，人人都可成名15分鐘。」，這句話完全應驗了如今這個標榜奇特的新媒體社群年代，只不過15分鐘縮短成15秒，現在人人都愛的「自拍」，在第一個展區「藝術家肖像」中，可以看到各式安迪・沃荷的姿態模樣，大部分由他的合作夥伴幫他拍的照片都可以稱之為「自拍」，因為安迪‧沃荷的自我形象總是由他自己負責，拍照的角度和姿勢都是由他決定。甚至還有安迪‧沃荷與超現實主義藝術大師薩爾瓦多‧達利的啾嘴玩親親的合照，可看出兩位藝術家的好交情，兩人顯著的共同點除了藝術，便是他們的名人身分。

《安迪・沃荷-普普狂想特展》希望藉由全面且多元的方式，呈現普普大師的創作精髓，引領民眾走入安迪・沃荷的世界，並去探索其作品背後所蘊含的意義。欲知更多詳情，請上官網及Facebook粉絲團「安迪沃荷-普普狂想特展」查詢。 

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關鍵字：App活動,App行銷,app支線,安迪沃荷

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