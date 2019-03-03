台灣燈會intel無人機秀超震撼　「8個月溝通」背後有洋蔥

▲台灣燈會intel無人機秀超震撼，屏東縣政府團隊往返8個月才敲定。圖Intel Technology無人機秀出「屏東」字樣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為讓台灣燈會30年在屏東出現與以往燈會不同呈現，屏東縣長潘孟安及縣府幕僚團隊經8個月與Intel透過email等方式磋商及協調，克服困難，終於 Intel Technology無人機在台灣燈會露臉，在星空下中秀出「屏東」、「Taiwan」字樣，成為燈會最大亮點之一，撼動人心，讓當時參與燈會開幕典禮的總統蔡英文都訝異地說「屏東怎麼邀請得到」。

▲▼縣長潘孟安和 Intel Technology無人機團隊合影及 Intel Technology無人機秀出「台灣」字樣。

Intel Technology無人機燈光秀曾於世界各地重大活動展演，2018年韓國平昌冬季奧運intel無人機演出奧運五環，讓潘孟安直呼「太厲害」，希望有機會邀請到台灣燈會演出。從去年4月份起就開始與intel公司接洽。

剛開始，縣府透過電子郵件與intel Technology公司連絡，但由於intel公司相當忙，要敲定見面時相當困難，加上台灣燈會是否具國際性等活動計畫內容，都要審慎評估；剛好有一次機會，Intel Technology人員要到新加坡，縣府團隊把握機會，直接到新加坡與Intel Technology分部提案說明，展現最大誠意，讓intel公司對縣府的積極度、行動力印象深刻。

由於intel公司評估期非常長，期間一度沒有下文，縣府很著急，再請美國在台協會幫忙溝通、連繫，直到去年12月intel公司派員來台場勘，才讓此案露出曙光。但大鵬灣靠海，無人機必須克服風力、濕度、亮度、訊號源等問題，是很大戰，最後intel公司評估可行，才讓縣府放下懸心的大石頭。

最後雙方進行展演圖案模擬討論，除了intel主動提出「TAIWAN」、潘縣長希望「屏東」能夠放入內容外，縣府請intel公司先從網路上搜尋對屏東的印象，先後曾提出獨木舟、恆春城門、水果、綠蠵龜、台灣地形等圖樣，但模擬效果辨識度不足而放棄。

後來intel公司看到主燈「巨鮪來富」，決定設計黑鮪魚，帆船是屏東推廣的海洋運動，鵝鑾鼻燈塔有照耀屏東的寓意，加上福安宮、華南銀行二個贊助單位的Q版土地公和華南銀行100週年慶圖樣，台灣首次的無人機展演總算定案，成為台灣燈會最大亮點之一。

intel團隊一行8人在試營運前一週抵達屏東，所有機具全部從美國空運來台，每晚深夜無人機在大鵬灣域低調進行試飛測試，試營運期間被不少民眾目擊，還形容是「UFO降臨」。