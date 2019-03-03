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寄「掃把」給蘇貞昌...失敗原因曝光　網：連武器都不要了！

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▲▼立法院邀行政院長蘇貞昌施政總質詢 答覆立委童惠珍質詢時無法暢所欲言 乾脆坐下用手壓下麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌被網友寄「掃帚」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳易達／綜合報導

行政院長蘇貞昌近日在立法院備詢時提到，若兩岸開戰，「給我一支掃帚我都跟他拚」。對此，熱心的大陸網友從淘寶訂了真的「掃帚」至行政院給蘇院長。但這把「掃帚」好不容易要從大陸寄來台灣了，為什麼簽收失敗呢？原因是「客戶拒收」。對此，網友幽默表示，「連武器都不要了」、「這是軍火交易！」

▼「掃帚」訂單上明確指出收貨人姓名、收貨地址以及付款金額。（圖／環球時報）

▲▼大陸網友在淘寶上訂購「掃帚」寄給蘇貞昌。（圖／環球時報）

大陸網友日前在網路上公布了物流照片，照片上是該網友寄給蘇院長「掃帚」的證據，但在最重要的簽收環節，竟然被「客戶」給拒收了。

▼寄送失敗的原因竟是「客戶拒收」。（圖／環球時報）

▲▼大陸網友在淘寶上訂購「掃帚」寄給蘇貞昌。（圖／環球時報）

對此，網友紛紛發表言論，「這是軍火交易」、「此後，蘇貞昌開始源源不斷地收到快遞」、「貞昌連武器都不要了」、「每人寄一把，他都發達了」、「這估計可以開清潔公司了」、「這屆網友很優秀」。

在此之前，大陸國台辦發言人安峰山也曾表示，台灣地區一些「頭面人物」近期頻繁發表充滿敵意的言論，為了撈取選舉私利，不惜把台海和平和台灣同胞的福祉推到危險邊緣，猶如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」。

▼在淘寶上可以訂購到各式各樣好用的「竹掃把」。（圖／環球時報）

▲▼大陸網友在淘寶上訂購「掃帚」寄給蘇貞昌。（圖／環球時報）

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關鍵字：掃帚,掃把,蘇貞昌

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