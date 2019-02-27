31項惠台措施屆滿周年　陸委會千字長文反擊「利中促統」

▲31項惠台措施出台周年前夕，陸委會今（27日）發出千字長文反擊。（圖／記者屠惠剛攝、央視）

記者蔡浩祥／台北報導

31項惠台措施出台周年前夕，陸委會今（27日）發出千字長文反擊，直指大陸地方、中央部委配合北京促統政策，出台幾千項配套措施，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質；更痛批惠台APP多數言過其實，與其推出樣版宣傳，不如多做實事。

陸委會這篇回應稿共1365字，內容之多相當罕見。首先，回應引用數據指出，31項惠台措施實施周年，大陸各省市均推出「落實」措施，依據相關統計，2018年台商赴陸投資金額為85億美元，較上年減少8.1%，連續3年呈現負成長。

2017年以來，國人赴陸就業為40.5萬人，持續呈下降趨勢；學生赴陸就業、實習人數及教師赴陸任教均未大幅成長，台生赴陸就讀「高校」3千餘人，遠遜於赴其他國家留學的3萬多人。

其次，就國台辦推出惠台APP，陸委會直指名不符實，以居住證為例，稱許多台商反映適用上仍有許多困難或無「受惠」感受，例如：領取「居住證」後，在辦理信用卡、搭乘高鐵或飛機等仍未能享有「同等待遇」之便利。

▲行政院大陸委會員。（圖／記者蔡浩祥攝）

陸委會直言，「與其大張旗鼓辦宣傳，不如多做實事，確確實實改善台商、台生等在陸待遇，保障其應有之權益及人身安全」。

另一方面，31項惠台措施內，有多項是因應大陸經濟發展需要及美中貿易衝突需要，藉此強化對我科技產業人才磁吸，擴大台灣經濟對大陸之依賴。

陸委會更撂話，指陸方持續強化對我各項措施，去年4月成立的長期專案小組，仍會就大陸對台相關措施進行追蹤、研析，適時完成分析報告後，向社會大眾說明。