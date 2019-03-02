推「一盒一碼」追溯體系打假藥　方來英：出事就可迅速召回

▲方來英建議以「一盒一碼」嚴格控管藥品流向。（圖／北京市政府網站）



記者吳易達／綜合報導

就「疫苗安全問題」，大陸全國政協委員、中國醫院協會副會長方來英近日指出，建議透過建立藥品追溯體系，確保藥品、疫苗的品質及安全，萬一出現藥品安全事件就可以迅速召回，甚至精準定位到某一個病人身上，關於這項建議，有兩個關鍵詞「一盒一碼」與「一碼到底」。

▼「一盒一碼」還可以有效打擊假藥。（圖／CFP）



據《北京青年報》報導，方來英表示，具體來說，就是要從產品的製造過程，到流通、使用等環節能夠「一碼到底」，做到「一盒一碼」，每個小盒子都標上一個碼，精準識別；而採用一個批次一個條碼是有問題的，如某一款真藥是「25078批次」，那麼假藥也可以冒充成「25078批次」。

方來英指出，一方面，能夠精準定位藥品流向，能查到末端的消費者；另一方面，也可以形成藥品大數據，有助於「藥品打假」，比如一批次的藥品有5萬盒，結果市場上卻發現有6萬盒，那肯定有1萬盒是假的，「我們可以利用藥品追溯體系精準定位假藥，這對於百姓的用藥安全也有好處」。

另外，方來英表示，要建立追溯系統肯定會採用現代的信息化技術，這對於推動藥品物聯網建設也會有好處，比如現在的醫院向智能化、電子化發展，藥品追溯體系建設能為今後的物聯網建設奠定基礎條件，進而有效降低社會管理成本，「我們有能力來做這個事情」。

▼建立「一盒一碼」追溯體系需要採用現代的信息化技術。（圖／CFP）



據報導，對於最近的疫苗事件，方來英指出，首先，大家可以參考世界衛生組織對中國疫苗的評價，「他們認為中國疫苗是安全的。就出現的質量、監管問題來說，我們不要把個例變成一個普遍性的、一般性的規律，它只是個例事件。」

第二，對於疫苗的監管肯定要不斷加強，方來英表示，「我們依然要研究整個監管體系設計，保障疫苗產品質量安全，最先是疫苗製造商的責任和義務，這是疫苗製造商必須要承擔的，要圍繞這個思想去設計監管手段和方法。」

此外，不同事件要分別看待，方來英指出，比如有的藥品會出現不良反應事件，包括疫苗不良反應，因為任何一個藥品、疫苗，對大部分人來說都是安全的；但對於某些個體，就有可能會存在一些不良反應，要百分之百不出事是不可能的。

▼方來英就疫苗事件發表回應。（圖／CFP）

