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日本麻疹擴散中！病患激增速度「10年最高」　22都道府縣淪陷

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▲▼ 菲律賓麻疹疫情擴散。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲日本爆發大規模麻疹疫情，今年以來已經出現至少222名確診病例。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本流感疫情才剛和緩，最近又爆發大規模麻疹疫情，今年至少已經出現222名確診病例，傳染速度是日本近10年以來最快，厚生勞動省已經呼籲全日本醫療院所多加留意，並考慮替民眾接種疫苗。

根據《讀賣新聞》2月27日報導，2019年前2個月，日本麻疹患者已經多達222人，是10年以來同期最高，傳染範圍則包括22個都道府縣，其中又以大阪府77例最多，其次為三重縣49例、愛知縣20例、東京都14例。

日本放送協會（NHK）日前報導，由於麻疹具有非常強的傳染力，厚生勞動省擔心疫情持續擴散，正研究要為沒有接種疫苗的人施打麻疹疫苗。除此之外，日本同時還爆發德國麻疹疫情，同樣為近10年最高。

疾管署副署長羅一鈞提醒，由於麻疹與德國麻疹傳染力極強，孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能出現耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染，民眾出發前應先評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；不確定是否具德國麻疹抗體的孕婦，及未接種疫苗或未滿一歲的嬰幼兒應儘量避免前往。

另一方面，疾管署先前也公佈國內3例麻疹個案，其中2例為本土病例，另外1例為自越南入境的3歲外籍女童，患者曾到訪九份、士林夜市、逢甲夜市等景點遊玩，提醒民眾多加注意。

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關鍵字：麻疹,德國麻疹,日韓要聞

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