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行動通訊展夯折疊手機　三星Galaxy Fold對尬華為Mate X

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▲華為首款5G折疊螢幕手機Mate X要價台幣8萬完勝三星Galaxy Fold。（圖／取自華為直播）

▲華為首款5G折疊螢幕手機Mate X要價台幣8萬完勝三星Galaxy Fold。（圖／取自華為直播）

科技中心／台北報導

2019 MWC世界行動通訊大會登場，最大亮點非「摺疊手機」莫屬，手機大廠三星和華為分別推出新品競技；三星搶先發表Galaxy Fold，採用向內折疊適合單手持握的4.6吋手機，華為Mate X則採向外摺疊設計，定價折合台幣飆破8萬元，在會場大展5G通訊身手，頗為吸睛。

近年隨著可撓式螢幕的發展，以及有機LED螢幕技術的成熟，折疊手機可說是呼之欲出，然而就像當年iPhone的初登場一樣，定價相對高昂，再度拉高智慧型手機的價格。

▲在今年的MWC展會場上，三星發表Galaxy Fold的摺疊手機，應用了有機LED螢幕的特性。（圖／路透）

▲在今年的MWC展會場上，三星發表Galaxy Fold的摺疊手機，應用了有機LED螢幕的特性。（圖／路透）

在今年的MWC展會場上，三星發表Galaxy Fold的摺疊手機，應用了有機LED螢幕的特性，收起時是一台4.6吋的手機，展開後則成為具有完整平面的平板。不甘示弱的華為也在大會上推出了Mate X，不僅是尺寸更大的摺疊手機，甚至預先支援5G技術。

三星指出，Galaxy Fold機共有6組鏡頭，不只外型搶眼，也配備與S10系列相同的相機軟體技術，備受外界期待。

另外，三星的「Galaxy S10 5G」也延續旗艦機基因，不僅具備4主鏡頭加2前鏡頭，也搭載Galaxy S系列至今最大6.7吋螢幕。Galaxy S10 5G也擁有比4G高出20倍的傳輸速度，可在短時間內快速下載多部影片、體驗暢通的雲端遊戲，甚至進行VR和AR體驗或透過即時4K視訊通話。

▲華為Mate X手機打開後瞬間變身僅有5.4mm極薄8吋大螢幕，號稱下載1GB影片內容只要3秒鐘。（圖／路透）

▲華為Mate X手機打開後瞬間變身僅有5.4mm極薄8吋大螢幕，號稱下載1GB影片內容只要3秒鐘。（圖／路透）

華為發表的「Mate X」側邊保留了一條凸起的「把手」，採用向外折疊設計，安置3顆主鏡頭與Type-C插槽。

Mate X手機折疊起來時正面螢幕為6.6吋、背面螢幕6.38吋、打開後瞬間變身僅有5.4mm極薄8吋大螢幕，極窄邊框設計，更讓Mate X打開後宛如平板，同時支援5G，號稱下載1GB影片內容只要3秒鐘，展現其強大的通訊能力。

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關鍵字：MWC世界行動通訊大會,三星,華為,折疊手機

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