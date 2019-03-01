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連假遊廈門旅客大增！金門小三通碼頭一早就爆滿

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▲228連假來去廈門　金門小三通碼頭一早就爆滿。（圖／金門縣政府）

▲水頭碼頭一早擠滿旅客。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

228連續假期第一天，金門水頭碼頭湧入大批人潮，據了解，人潮大多是從台灣來到金門，要再循「小三通」前往廈門的旅客。據金門縣港務處統計，2月28日金廈（五通）航線出港人次達4180，較27日增加1210人；金廈泉航線出港人次4489，較27日增加1327人。

水頭碼頭28日一早就出現排隊人潮，上午的客船班班滿載，停車場也早早客滿，無法進場的車輛只能停在路邊，車潮一路延伸到塔山發電廠附近。廈門五通碼頭等待辦理落地簽的旅客，也因連假大排長龍，「小三通」旅客擁擠的情況一直到下午才逐漸緩解。

金門縣港務處表示，為考量連假旅客爆量，事先採取因應準備，上午先行協調移民署金門國境事務隊、海巡署金門岸巡隊、金門港警中隊、海關離島派出課、浯江輪渡有限公司等單位，提前15分鐘於0715即開始進行旅客通關查驗作業，昇恆昌水頭免稅店也配合提早營業，加快人潮疏運速度。

據港務處「金門小三通進出港旅客」統計，2月28日金廈（五通）航線進港1981人，出港4180人，總計6161人，較27日增加1407人。金廈泉航線進港2030人，出港3162人，總計5192人，較27日增加1490人。

▼金廈航線。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

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