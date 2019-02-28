暖冬影響　荔枝開花異常少量

▲玉荷包花穗成熟時進行疏剪。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受2018年暖冬的影響，不僅黑葉荔枝開花異常，早熟種玉荷包開花量也減少，不但花期延後，抽出的花穗大都呈現帶葉花穗，目前正值花穗發育及授粉著果期，農委會高雄區農業改良場籲請農友妥善進行果園管理，以穩定花序成長及確保著果。

▲▼玉荷包帶葉花穗(俗稱紅花)，利用荔枝開花期利用蜜蜂促進著果。

高雄場戴順發場長指出，玉荷包荔枝是高屏地區重要的果樹之一，每年秋冬季節是荔枝孕育花芽的時間，翌年1-2月開花。但受去年暖冬的影響，在秋冬時期，因植株頻繁發生嫩梢，造成今年花期延後，開花率減少，所萌發的花穗多呈帶葉花穗(俗稱紅花現象)，而穗上葉片的多寡會因栽植環境、土壤質地、採後修剪程度及晚梢控制技術良劣而有差別。

目前是玉荷包花穗發育及授粉著果時期，又正值乾旱期，高雄場籲請農友妥善進行花穗管理，使花穗順利發育，後續則加強肥培、水分及疏花等相關管理，以確保著果及果實發育。

戴場長說，近年氣候變化常捉摸不定，果樹管理技術需更加精進，雖然玉荷包生產模式已建立多年，但面對無常的氣候變化，只有充分了解品種特性，配合良善的管理技術，才能降低氣候變遷的衝擊。如有任何相關栽培管理技術問題，可和高雄區農業改良場連絡，該單位技術人員會為農友全力服務。