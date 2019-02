埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：人被火焰吞沒

▲埃及火車出軌發生爆炸,造成至少25人死亡。(圖/翻攝自推特@Khalid khi)

記者趙蔡州/綜合報導

埃及開羅27日拉美西斯火車站發生一起火車衝出鐵軌意外,而且因為車上載有大量燃料,因此車廂撞上月台後立刻爆炸起火,至少造成25人死亡、50人受傷,預計傷亡人數還會繼續上升。還有現場的目擊者透露,火車撞擊發生爆炸後,他看見地面上有多具焦屍,罹難者遺體噴飛各處。

綜合外媒報導,當時開羅市中心的拉美西斯(Ramses)車站,有一列裝載燃料的火車高速衝入車站,火車上有一名男子大喊「它沒有煞車!沒有煞車!」接著從車上跳出來,下一秒火車就出軌撞上月台、油缸發生爆炸起火。

當地消防局立刻出動數十輛消防車、救護車到場救援,開羅鐵路醫院院長表示,死傷人數恐將繼續增加。火勢撲滅後則可以看見,鐵軌上滿是救火時留下的積水,現場火車頭已經燒到焦黑,部分月台與車廂更是燒得剩骨架。

路透社報導,現場一名目擊者表示,當時他在月台看見火車高速衝撞柵欄,現場所有人開始狂奔逃跑,還有人被大火吞沒,身上著火仍繼續向外逃;另外一名目擊者表示,列車撞擊爆炸後,地面上有多具焦屍,罹難者遺體噴飛各處。目前警方封鎖車站,進行營救和調查工作。

