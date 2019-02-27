快訊／鐵軌焦屍四散！埃及開羅車站「火車出軌」撞月台秒爆炸





▲事發現場滿目瘡痍，罹難者遺體噴飛各處。（圖／翻攝自推特＠Khalid khi）

國際中心／綜合外電報導

埃及開羅一列火車27日在拉美西斯火車站發生出軌意外，由於車上載有燃料，車廂撞上月台後隨即爆炸起火，預估至少造成20人死亡、40人受傷。根據民眾上傳照片可以看到，月台與鐵軌全是滿滿的焦屍，場面怵目驚心。

根據《路透社》報導，消防當局馬上派出數十輛消防車與救護車到場救援，開羅鐵路醫院的院長莫罕默德則表示，死傷人數恐將繼續增加。火勢撲滅後，鐵軌上滿是救火時的留下的積水，而部分月台與火車更是燒得只剩下鐵架。據俄羅斯衛星網報導，該列火車從倉庫駛出後，便開始高速行駛，沒想到隨後就撞上一個有上蓋的月台，當場爆炸。

Visuals from Cairo, Egypt, where an explosion at a train station has killed at least 24 people, dozens other injured pic.twitter.com/0ik728LiMA — Khalid khi (@khalid_pk) 2019年2月27日