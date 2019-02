快訊／鐵軌焦屍四散！埃及開羅車站「火車出軌」撞月台秒爆炸

▲事發現場滿目瘡痍,罹難者遺體噴飛各處。(圖/翻攝自推特@Khalid khi)

國際中心/綜合外電報導

埃及開羅一列火車27日在拉美西斯火車站發生出軌意外,由於車上載有燃料,車廂撞上月台後隨即爆炸起火,預估至少造成20人死亡、40人受傷。根據民眾上傳照片可以看到,月台與鐵軌全是滿滿的焦屍,場面怵目驚心。

根據《路透社》報導,消防當局馬上派出數十輛消防車與救護車到場救援,開羅鐵路醫院的院長莫罕默德則表示,死傷人數恐將繼續增加。火勢撲滅後,鐵軌上滿是救火時的留下的積水,而部分月台與火車更是燒得只剩下鐵架。據俄羅斯衛星網報導,該列火車從倉庫駛出後,便開始高速行駛,沒想到隨後就撞上一個有上蓋的月台,當場爆炸。

Visuals from Cairo, Egypt, where an explosion at a train station has killed at least 24 people, dozens other injured pic.twitter.com/0ik728LiMA