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貓咪「割雙眼皮」眼睛腫成核桃！寵物醫美還有拉皮、拔指甲...

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大陸中心／綜合報導

醫美整形風刮進大陸寵物界。南京一名主人花1萬元（人民幣）給貓貓割了雙眼皮，只為讓自家的貓貓「變得更美」。畫面上看，剛下手術台的貓雙眼紅腫，儘管眼睛變大了，貓咪精神卻十分萎靡。網友憤怒表示，此舉是為了自己的虛榮心，可憐了貓貓，「貓跟人不一樣，你愛牠牠就美。」

據《荔枝新聞》報導，寵物整形來自韓國，有各種各樣的項目，包括割雙眼皮、裁耳、拉皮、拔指甲等，「目前大陸很少有寵物醫院公開做這些項目。」

▲▼貓割雙眼皮。（圖／翻攝自微博）

▲割完雙眼皮的貓咪。（圖／翻攝自秒拍，下同）

報導稱，南京的寵物醫院受訪表示，可以給寵物做整形手術，割雙眼皮這種一開始是給狗狗做的，如一些特定品種的狗狗，參加寵物選美比賽的主人會選擇給牠們做雙眼皮。

對於貓狗做雙眼皮手術帶來的併發症，醫院表示，他們也會告知客戶，「最主要的風險是麻醉風險，因為貓狗不像人知道是打麻藥，牠們可能會抗拒應激反應，在麻醉過程會有麻醉不耐受。」

▲▼ 貓咪割雙眼皮。（圖／翻攝自秒拍）

▲做了拉皮的狗狗。

報導指出，也有一些寵物醫院明確表示，給貓狗整形美容有悖動物福利，他們抵制這種手術。一名工作人員表示，「好好的給牠挨一刀幹嘛。」也有市民受訪表示，「貓跟人不一樣，你愛牠牠就美。」

對於給貓咪割雙眼皮的行徑，網友紛紛表示憤怒，「 一萬塊錢可以給鏟屎的自己治治腦子，有錢可以任性但不要欺負貓咪」、「有病就去大橋上站站吹吹風。給貓做雙眼皮？自己咋不上天呢！」、「是為了自己的虛榮心吧，可憐的喵」。

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關鍵字：寵物醫美,割雙眼皮,拉皮

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