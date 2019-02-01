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雲端最前線／中正紀念堂變國會？ 懲罰的是誰！

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新聞節目中心／綜合報導

文化部推動轉型正義，瞄準中正紀念堂「去蔣化」掀起爭議。日前政委林萬億稱曾有人建議將中正紀念堂改為立法院，此話一出引發外界議論，不論藍綠立委都有不同的意見，甚至還有人認為林萬億在開玩笑，綠委則呼籲行政院要盡快公布定案。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，一切都還在討論中，需要各界的意見，並沒有定案方向。對此議題，《雲端最前線》1日邀請立法委員王育敏、台北市議員高嘉瑜、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討中正紀念堂轉型議題。

轉型正義「去蔣化」話題延燒，政委林萬億日前指出，文化部去年底已提出中正紀念堂轉型的2套方案，並提及有人建議把中正紀念堂變成立法院，林萬億也強調沒有要「建議拆除」，轉型需要凝聚各方意見，政院沒有預設立場及時間表，預計春節過後，會召開跨部會協商蒐集各方意見。

▲▼中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

針對中正紀念堂轉型改為立法院的想法，台北市長柯文哲受訪時表示，「他們打算在蔣中正銅像前開會是不是？這實在是太有創意。」而資深媒體人單厚之則表示，中正紀念堂裡的陳抗空間，就正好是兩廳院的門口，但人民在國家歌劇院、國家音樂廳門口陳情抗議，想起來就不太有文化素養，「把兩廳院的空間給立委，再另覓場合蓋兩廳院，是獎勵立委、懲罰文化、懲罰藝術，還是懲罰全民？ 」對此，行政院發言人Kolas Yotaka則表示，一切都還在討論中，需要各界的意見，並沒有定案方向。

▼行政院政務委員林萬億。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員林萬億。（圖／記者林敬旻攝）

此外，對於中正紀念堂「去蔣化」議題，學者則以「沒事找事做」，「吃飽了撐著」來形容。中國文化大學新聞系主任胡幼偉表示，台北人去中正紀念堂大多是去兩廳院看表演、看展覽，或帶大陸來的朋友去看看老蔣文物。不管是以上哪一種動機，都不是去那崇拜蔣介石，並表示「他已經是距今遙遠的歷史人物，對台灣的一切現況已毫無影響力，去崇拜他幹嘛？」對此議題，《雲端最前線》1日邀請立法委員王育敏、台北市議員高嘉瑜、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討中正紀念堂轉型議題。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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