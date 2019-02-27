影／杜先生電費被超收？內政部跟上《還願》：何房東我勸你善良

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台灣赤燭遊戲公司所製作的《還願》括起熱潮，內政部也搭上話題宣傳政策，包租、轉租契約法規將在6月1日起上路，包含「押金最高不得超過兩個月」、「電費若由房客負擔，收費不得超過『夏電最高級距之每度金額』」等新規，提醒「杜先生」若被超收電費要注意，更向「何房東」喊話，「我勸你善良」。

▲內政部大玩《還願》。（圖／合成照）

為保障包租業與房東及房客間的權益，內政部23日已公告「住宅包租契約應約定及不得約定事項」及「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，未來包租業者與房東及房客簽訂之契約，若違反規定，除契約條款無效外，還可能面臨消保法30萬罰鍰。

內政部在臉書大玩《還願》梗，模仿遊戲中何老師的口問，以房東身分跟杜先生說，「我聽說了，你說我電費太貴了，這次有這麼嚴重嗎？」要杜先生「先借錢轉帳過來給我看看，我去請示慈孤觀音，看看要不要給你打個折」，還說「別擔心，要堅定，我收到錢才會給你電，知道嗎？」

內政部提醒，新法規明確訂定「押金最高不得超過兩個月」、「電費若由房客負擔，收費不得超過『夏電最高級距之每度金額』」等，避免包租業者收取過高費用，另外，房東若在合約期間擅自切斷房客水電，將涉及刑法強制罪。