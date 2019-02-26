「做一家關一家！」一張紙曝倒店原因　神秘字條哥：你會是例外？

記者趙蔡州／綜合報導

每家店都開不久，是中了什麼魔咒嗎？新北市得和路上有一間店面，開過滷味、火鍋店等各種餐飲，但總是過沒多久就關掉，最近店面又開始招租，但卻被不明人士貼告示提醒，「一家換一家，全都是做吃的，沒有一家長壽，你覺得自己會是個例外嗎？」，引發附近住戶和店家熱烈討論。

臉書社團有網友分享一張照片，內容寫說：「過去幾年，這個店面的租戶有如跑馬燈，一家換一家，全都是做吃的。」、「一個一個相繼陣亡，沒有一家長壽，最近這一家好像只做了半年。」、「作為旁觀者，這是個善意的提醒：你覺得自己會是個例外嗎？」

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▲網友在臉書分享紙條，神祕人提醒租戶：「這裡開一間倒一間」。（圖／網友授權使用）

原PO也在照片留言說，他經過這家店時「又」看見拉起鐵捲門，「心想怎麼又倒了，上前看紙條……真是好心的鄰居」、「不過他說的話是真的，那邊的店家我從來沒看過超過一年的。」其他店家看了也說「我們看到也覺得很新奇，他怎麼講得這麼直白。」

其實告示貼在新北市得和路一家店面門口，至今已經有一星期左右了，中間一度掉到地上被踩破，但又被人撿起來貼回去，原來店面正在重新招租，開過滷味、牛排、小吃、火鍋及麵店等，但短的三個月、長的半年就結束營業，附近住戶也嘆說，「一天到晚換，所以我很替這家擔心，怕開了沒多久結果又換。」

▲房仲分析店家短命的原因，大概有租金貴、同質性高、外來客少等因素。（圖／東森新聞）

實際上分析店家短命的原因，房仲表示大概有租金貴、同質性高、外來客少等原因。附近店家表示，「這裡店面租金大概四萬、五萬左右。」而且店租也從來都沒有跌過，加上附近店家同質性高、餐飲業競爭激烈，而且又只能吸引到附近居民，外地客人稀少。

房仲陳泰源就說：「秀朗國小或是秀山國小那一帶，屬於比較社區型、封閉型的店面，也就是說它的主力消費客層都是在地的住戶，外人外地客很難打入進去。」這一張沒有署名的紙條，曝光在地人才知道的秘密，只是究竟是誰貼的？目前還沒有人知道，但也因此引起更大討論。