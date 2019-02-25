Galaxy S10超夯　中華電信開放限量預購1.5小時額滿

▲Galaxy S10手機超夯，中華電官網、門市開放限量預購登記，1.5小時額滿。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信今（25）日下午1點於官網及門市開放Galaxy S10限量預購登記，三星十周年旗艦新機Samsung Galaxy S10e、S10、S10+，三款手機在1.5小時內，於中華電信官網預購立即額滿。

根據中華電信統計，此次客戶最喜好的顏色為白色，預購佔比高達4成，顯示今年白色是最熱門的配色。此外，中華電信獨家販售的Samsung Galaxy S10e 128G（獨家販售，以及Samsung Galaxy 10+ 128G，受到最多客戶青睞，預購量超過6成。

中華電信行動通信分公司胡學海副總經理表示，中華電信是唯一銷售Samsung Galaxy 10全系列旗艦新機的電信業者，藉此感謝眾多客戶熱烈支持，Samsung Galaxy S10e、S10、S10+官網限量預購活動1.5小時內立即額滿，未順利於官網預購的消費者，可儘速至全台中華電信門市登記，一樣享有限量超值早鳥禮及開賣禮的雙重優惠。

中華電信指出，今日至官網完成預購的客戶，不僅可優先擁有Samsung Galaxy S10e、S10、S10+旗艦新機，還可享有限量早鳥禮無線充電版(市價1,190元)、快充行動電源(市價990元)、及開賣登錄禮Galaxy Buds真無線藍牙耳機(原價4,990元)。

另外，針對中華電信獨家銷售的Galaxy S10+ 512G，客戶只要於新機上市期間完成購機程序，再享限量開賣登錄禮郵政禮券3,000元，贈完為止。