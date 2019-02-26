三星新機連環發！Galaxy A50、A30全新亮相

▲三星Galaxy A50和A30亮相。（圖／三星提供）

科技中心／綜合報導

三星近期可以說是新機連環發，除了先前在美國舊金山發表的Galaxy S10系列、摺疊手機Galaxy Fold以及Galaxy S10 5G版本外，在MWC 2019上，三星也發表了兩款新世代Galaxy A系列智慧型手機，分別是Galaxy A50和A30。三星表示，全新的Galaxy A系列是專為消費者的串連模式而設，能符合消費者即時分享、捕捉精彩、樂活當下的需求。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真(DJ Koh)表示：「三星致力帶來深具意義的進化，為人們實現更佳的行動體驗，並以升級的Galaxy A系列打頭陣，率先導入業界最創新的技術。人們串連世界的模式不斷改變，智慧型手機須能跟上這樣的快節奏。新推出的Galaxy A系列，以升級核心功能支援即時互動，並以多樣化的選擇，滿足消費者不斷變化的需求。」

這次新推出的Galaxy A50和A30皆搭載6.4吋Super AMOLED Infinity-U顯示螢幕（無邊際螢幕）、4000mAh電池和閃電快充。兩者主要的差異在於處理器、相機以及記憶體等等。

▲Galaxy A50。（圖／三星提供）

相機部分，A50機身背面共有三顆主鏡頭，號稱具備「人眼視角」，能透過「超廣角鏡頭」，完整捕捉眼前所見世界，並搭配「intelligent switch」功能，由相機自動辨識並推薦何時使用「Wide Shot」模式。還能能透過「場景智慧辨識」功能，辨識和最佳化20個拍攝場景，協助用戶捕捉最佳畫面。三顆鏡頭畫素分別為2500萬、500萬和800萬；前鏡頭則為2500萬。A30機身背面則只配有雙鏡頭，也支援「超廣角」功能，兩顆鏡頭畫素分別為1600萬和500萬，前鏡頭則為1600萬。

▼Galaxy A30。（圖／三星提供）

在其他功能方面，A50與S10系列新機一樣具備螢幕下指紋辨識通能，並搭配4GB、6GB的記憶體以及64GB與128GB的儲存空間，顏色有黑色、白色、藍色和珊瑚色4色可供選擇。A30的指紋辨識則是至於機身背面，但同時也支援臉部辨識功能，搭配3GB、4GB記憶體和32GB與64GB的儲存空間。兩款機型皆可透過microSD將內存進行擴充，最大可擴充至512GB。

▲Galaxy A50和A30規格比較。（圖／三星提供）

三星表示，新推出的Galaxy A系列在與Samsung Health、Samsung Pay、Bixby等重要服務結合下，消費者能夠完整體驗Galaxy生態系統。

除了三星之外，日本手機大廠Sony也在MWC曝光全新Xperia 10系列，號稱是「嶄新21:9終極寬螢幕手機，帶來寬廣視野！」Sony Mobile預計將於今（26）日在台灣公布全新Xperia 10、10 Plus以及Xperia L3三款新機的上市資訊，知名網紅理科太太也將現身記者會，向大家剖析21:9終極寬螢幕的全新感受。

▼Sony Mobile預計將於今（26）日在台灣公布全新Xperia 10、10 Plus以及Xperia L3三款新機的上市資訊。（圖／Sony Mobile提供）