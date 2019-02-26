　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

東石高中學測創新高　朴子市長吳品叡：感謝校方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 朴子市長吳品叡前往東石高中感謝校方在地服務深耕。（圖／東石高中提供，下同）

▲▼ 朴子市長吳品叡前往東石高中感謝校方在地服務深耕。（圖／東石高中提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

學測成績公佈，東石高中成績大放異彩，60級分以上有17人，50-59級分有35人，朴子市市長吳品叡等人特地到校恭賀，感謝學校用心栽培在地學子，讓孩子就近入學，不用再舟車勞頓到外地上學。

▲▼ 朴子市長吳品叡前往東石高中感謝校方在地服務深耕。（圖／東石高中提供，下同）
吳品叡表示，東石高中的這幾年的進步，朴子社區有目共睹，尤其是在校長楊長鉿的帶領下，成績屢創新高，讓大家想到朴子，就聯想到東石高中，也知道東石高中是在朴子，也感謝東高及校方大力支援朴子的各項活動。

東石高中學測50級分以上共有32位，大多數學生都說自己原本是被動懶散，能有不錯成績很感謝老師們耐心鼓勵與陪伴，尤其3年仁班導師黃炳華每天早上都7點到校，積極營造班級的讀書風氣，同學們感受到老師的用心，更全體自發留下晚自習至9點半，才讓班級一直維持穩定的讀書氛圍。

楊長鉿表示，感謝吳市長、教育部校外會葉聰模督導及家長會林文正會長的祝賀。大學學測整體成績年年創新高，證明東高的老師教學經驗豐富，行政團隊合作無間，在少子化衝擊的這幾年，不只能夠維持新生報到率、躲過續招的命運，還能將入學成績往上提升。我們會持續努力，朝卓越優質高中邁進，以不辜負社區的期待。

ET快訊
學徒怨「受夠每天都在切菜」　師傅連問「14個會嗎」打臉
97歲公公不睡午覺遭虐死　惡媳噴殺蟲劑沖冷水「關浴室打2天」
《還願》鞏莉芳本尊超正IG現身！「台大學霸」背景起底

關鍵字：吳品叡,東石高中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

影／永和服飾店竟是詐騙洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

快訊／敦化北路「母子」陳屍飯店　僅留一張紙條：請尊重我們

影／慶富另涉基隆海生館9.5億聯貸　檢調「接人」董座交保秒被帶回

影／晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

華航機師偷吃酒店妹射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打

快訊／高雄三民區計程車起火燃燒　駕駛座赫見一焦屍

228連假　宜縣府鼓勵搭乘大眾運輸工具

嘉義縣模範農民表揚會場擺設夾娃娃機　夾得到最新鮮

台灣燈會亮眼　潘孟安：「屏東品牌」躍上國際舞台　

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

228連假　宜縣府鼓勵搭乘大眾運輸工具

嘉義縣模範農民表揚會場擺設夾娃娃機　夾得到最新鮮

台灣燈會亮眼　潘孟安：「屏東品牌」躍上國際舞台　

東石高中學測創新高　朴子市長吳品叡：感謝校方

提升台灣燈會228連假接駁　屏縣府緊急調遊覽車加入

台灣高鐵票助弱勢　走出戶外體驗人生美好

利用暗夜在保育區內打魚　海巡人員逮個正著

欣賞台灣燈會無車可回　枋寮巡邏車送到家　

因應228湧入賞燈人潮　台鐵局加開列車

台東紅石林道改善工程獲獎　海拔適中交通便利健行避暑秘境

哈孝遠吃醋了！瑄瑄看球賽「眼裡只有陳建州」

一則貼文代價800億！SEC稱馬斯克違反協議　特斯拉股價聞訊崩

幼犬印堂發黑...長大滿臉黃配「M字黑瀏海」！網：確定沒牽錯？

UBA／未刻意針對林秉聖　高師大用防守報前次逆轉之仇

拯救環境大作戰！　海南2020年全面禁用一次性塑膠製品

孫生難得提「被分手」內幕！　痛哭打電話給酷炫：我要改變

把寵物當孩子！　毛小孩「專屬餐點」燒出新商機

勝利爆叫小姐「性招待台灣男客」私訊曝光　YG強硬回應了

228連假　宜縣府鼓勵搭乘大眾運輸工具

柯呈枋說「辭官」補選彰化立委　綠營踢爆他：仍就任中市高官

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

地方熱門新聞

枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒..

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄..

母失蹤急報警　關山警一天內尋回

桃園復旦　全校半數4科總分頂標

陳筱諭抽中5號　籲棄新潮流保台..

花中輪椅資優生　口咬筆考55級..

掩埋場抗爭結束了！蔡英文訪龍崎

嘉義市實現黃敏惠厚植教育力政見

台灣燈會一天湧入81萬人！縣府..

針灸治怪病　花中學生立志當中醫

2019台灣燈會　5交通懶人包..

張正傑音樂會牛肉麵PK義大利麵

嘉義「珍珍」虱目魚肚　太早吃嘸

八田與一戶外景觀園區　完工啟用..

更多熱門

相關新聞

東石幸運7局逆轉　第二階段搶勝

高中木棒聯賽第二階段賽事18日開打，東石高中首局失誤形成落後，幸運7局把握對方失誤攻下致勝分，以3比2逆轉興大附農，首戰獲勝也讓晉級壓力減輕不少。

吳松諺將功贖罪　率東石逆轉南英

調度攻防戰　東石臨陣變招逆轉

東石逆轉1分險勝南英

普門驚險擊敗東石　下役強碰平鎮

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面