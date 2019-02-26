東石高中學測創新高　朴子市長吳品叡：感謝校方

▲▼ 朴子市長吳品叡前往東石高中感謝校方在地服務深耕。（圖／東石高中提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

學測成績公佈，東石高中成績大放異彩，60級分以上有17人，50-59級分有35人，朴子市市長吳品叡等人特地到校恭賀，感謝學校用心栽培在地學子，讓孩子就近入學，不用再舟車勞頓到外地上學。



吳品叡表示，東石高中的這幾年的進步，朴子社區有目共睹，尤其是在校長楊長鉿的帶領下，成績屢創新高，讓大家想到朴子，就聯想到東石高中，也知道東石高中是在朴子，也感謝東高及校方大力支援朴子的各項活動。

東石高中學測50級分以上共有32位，大多數學生都說自己原本是被動懶散，能有不錯成績很感謝老師們耐心鼓勵與陪伴，尤其3年仁班導師黃炳華每天早上都7點到校，積極營造班級的讀書風氣，同學們感受到老師的用心，更全體自發留下晚自習至9點半，才讓班級一直維持穩定的讀書氛圍。

楊長鉿表示，感謝吳市長、教育部校外會葉聰模督導及家長會林文正會長的祝賀。大學學測整體成績年年創新高，證明東高的老師教學經驗豐富，行政團隊合作無間，在少子化衝擊的這幾年，不只能夠維持新生報到率、躲過續招的命運，還能將入學成績往上提升。我們會持續努力，朝卓越優質高中邁進，以不辜負社區的期待。