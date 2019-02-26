雲端最前線／中美貿易肉搏戰 川習會後可望有解？

新聞節目中心／綜合報導

第七輪中美經貿高級別磋商結束，美國總統川普表示將推遲原定3月1日，對華提高關稅的計畫，另外，「川習會」也有望在 3 月下旬佛羅里達州的海湖莊園重聚，中美達成貿易協議的可能性大增。對此議題，《雲端最前線》26日邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政大外交系教授劉德海、資深媒體人黃寶慧與主持人楊文嘉深入探討中美貿易的解套和川金二會的影響性。

綜合陸媒報導，習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於2月21至24日在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

談判的過程中，雙方落實中美元首於阿根廷會晤達成的重要共識，圍繞協議文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上，雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作。

▲美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

結束後川普在推特（Twitter）上宣布，美中在知識產權保護、技術轉移、農業、服務業和貨幣等重要結構性問題上取得了實質性進展。他將推遲原定於3月1日提高的對華追加關稅期限。對此，復旦大學經濟學院世界經濟研究所教授沈國兵分析，這對中方而言，有兩個利多：一是將原先3月1日後，美國將對華2000億美元商品進一步加徵關稅15％的期間延後，為外貿摩擦緩了一口氣，縮減短期內對中國經濟發展的衝擊；二是成功爭取到結構性改革的時間窗口期。

另外，第二次川金會27日、28日在越南河內登場，北韓領導人金正恩已乘坐裝甲火車，預計26日凌晨1至2時通過中越邊境；美國總統川普則會於美東時間25日一早啟程。此次會談的重點之一是朝鮮半島的無核化進程，去年6月的川金會後，川普曾說北韓「不再是核威脅」，然而美方情報單位卻多次表示，金正恩政權仍持續擴大核武能力。對此議題，《雲端最前線》26日邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政大外交系教授劉德海、資深媒體人黃寶慧與主持人楊文嘉深入討論。

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