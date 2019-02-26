韓流不退！國民黨內憂心朱立倫「佛系打法」影響聲量

圖文／鏡週刊

前新北市長朱立倫卸任後宣布參選，但一直是藍營天王中最低調的一位，朱14日訪美，但新聞量與網路聲量遠遠不及藍營其他天王。

藍營人士表示，朱立倫2016年參選時，只有副手王如玄的軍宅案一路被狂打，對朱立倫本人的檢驗並不多，但民進黨市議員何博文就曾公布，朱立倫執政前6年，有108名市府官員涉及貪瀆遭到起訴，其中更有75人是薦任以上的中高階主管，包括副市長許志堅，都因收受建商賄賂，經二審仍被判10年，相關新聞與紀錄最近開始在網路群組上流傳，未來隨著初選加溫，可能又掀起一波風浪。

不只挺吳派不看好朱，就連部分挺朱人馬，也對朱的選情感到焦慮，指朱立倫之前認為初選一定會過，身為民調領先者在黨內初選不需要太積極出招，應把心力放在「三角督」的狀況下，如何衝破柯文哲民調的「天花板」，所以開始搞直播，以及訪美行程卻都沒有引起任何注目，讓自己變成「佛系選舉」，網路及媒體聲量都急遽下滑。

「朱陣營現在完全不像是要打大選的團隊。」藍營人士說，朱卸任後，身邊重要人馬跟著四散，李四川被借將到高雄當副手，張其強等人留在新北市侯團隊，重要政治幕僚包括陳國君、宋自強不是離開就是遠離核心，朱雖對外表示5、6月就會歸隊，但正值初選生死交關之際，朱不只離藍營共主愈來愈遠，連朱家軍都分崩離析，可見朱在黨內的領先幅度並不足以撐起他的看好度。

就連一向被認為比較友朱的立院黨團，現「拱韓」的趨勢也漸趨明顯。一位北部立委直言，九合一選舉後，國民黨內韓流不退，連帶使得天王支持度驟跌，多數選情緊繃的立委選區，都希望國民黨能夠推出真正能扛起人氣的母雞，帶領他們打贏選戰。

以北市為例，資深立委費鴻泰年前就掛出跟韓國瑜共同拜票的公車廣告，一向被視為挺吳的前議員鍾小平，角逐萬華立委，競選看板也是選擇韓國瑜，立委紛紛介紹選區內的包子店，成功炒熱話題。藍營人士直言：「總統初選王天還在吵規則，要選立委的人，已經先靠邊站了。」



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