ETtoday藝美獎平面攝影作品人氣票選熱烈展開！天天投再抽精美好禮

素有「學生小金鐘」美譽，由國立臺灣藝術大學舉辦的「藝美獎」今年正式邁入第44年，現正與《ETtoday新聞雲》獨家舉辦「平面攝影作品人氣票選」活動，只要每天開啟新聞雲App，滑動你的手指，投票給所有你喜歡的平面攝影作品，不限件數，就有機會抽中原燒餐券、西堤牛排餐券、陶板屋餐券…等多項豐富獎品喔！

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本屆平面攝影的主題為「陪伴」，參賽作品高達41件，來自全國各大學愛好攝影的同學們精心拍攝的作品，網路人氣投票時間從2月27日進行到3月15日，得票數最高的作品將能獲得由主辦單位提供的1,000元獎金與精美獎品。

只要下載《ETtoday新聞雲》App，註冊並登入會員，每天投票，不限投票作品數量，投票數越多中獎機會就越高喔！原燒餐券、西提牛排餐券、陶板屋餐券…等多項豐富獎品等你帶回家。

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本屆為「藝美獎」44年來首次舉辦人氣類型的網路票選活動，也是首次與外界共同合辦的獎項。

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=======簡單3步驟！投票搶抽好禮=====

下載App投票就有機會抽好禮

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App並登入會員，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「藝美獎平面攝影作品人氣票選」投票抽好禮！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

活動贈獎資訊：

◎ 活動時間：2月27日（三）起至3月15（五）23:59止

◎ 活動獎項：

1、原燒餐券(3名)

2、西堤牛排餐券(3名)

3、陶板屋餐券(3名)

◎ 得獎公布：3月20日（三）18：00前公布於活動新聞稿件。

◎ 兌領方式：請中獎網友於3月28日（四）前回覆所需的資料（需回傳完整才符合兌獎資格，個人資料請務必正確並完整填寫資料，如填寫格式有誤或是不正確，視同放棄得獎資格，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

