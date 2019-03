第44屆藝美獎「藝時伴刻」入圍名單出爐！

第44屆藝美獎活動執行委員會公布入圍名單,在評審團激烈討論下,從175件報名作品中,篩選出89件在影視領域表現優秀的入圍者。而最終評選即將展開,最終結果將於3/30(六)頒獎典禮公布。

本屆藝美獎獎項分為「平面攝影類」、「廣播類」、「電視類」3大類,有來自數十個大學院校的學生報名參加,共計175件報名,成效超乎預期。這些入圍者要在3/30決賽角逐最終勝利,把獎項抱回家。

藝美獎將於3/30(六)在國立臺灣藝術大學國際展演廳舉行,屆時將邀請入圍者和嘉賓共襄榮耀時刻。以下是本屆藝美獎入圍名單:

廣播類

最佳音樂節目

搖滾知馬力(政治大學)

歷歷在樂(世新大學)

樂人無數(臺灣藝術大學)

最佳教育文化節目

愛,不 Why(臺灣藝術大學)

世界鄰居:北回23.5大道(淡江大學)

藝猶未盡(世新大學)

最佳綜合節目

永無列車 Never Line(政治大學)

潮流教室(臺灣藝術大學)

銀向新人生(世新大學)

最佳廣播劇

漫長回家路(臺灣藝術大學)

下一站,團圓(臺灣藝術大學)

被遺忘的地下室(臺灣藝術大學)

最佳公益廣告

睡前關手機(輔仁大學)

舊電線,救電線,一起守護家人! (臺灣藝術大學)

沒事勤洗手,病毒遠離我(世新大學)

最佳節目主持人

樂人無數-廖宜宣、李佳瑜(臺灣藝術大學)

佑在秀下限-林宸佑、劉信秀(政治大學)

銀向新人生-李品萱、孫諾彤(世新大學)

最佳企劃編撰

影視漫遊 《銀翼殺手》:科技背後的哲學思辨與社會挑戰-林昱賢(臺灣藝術大學)

銀向新人生-李品萱、孫諾彤、林佳慧(世新大學)

廢物不廢-張寧靖、涂葦慈(政治大學)

最佳音效

漫長回家路-沈逸華、陳家儀(臺灣藝術大學)

下一站,團圓-鍾沛芹、張賀傑(臺灣藝術大學)

藝猶未盡-潘姿錡、蘇惠誼(世新大學)

電視類

最佳劇情長片

羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice(臺灣藝術大學)

負子(義守大學)

柑仔店(政治大學)

最佳劇情短片

彌留(義守大學)

醜女Helen(臺灣藝術大學)

無人之境(義守大學)

最佳戲劇類導演

負子-陳漢華(義守大學)

柑仔店-何煒彤(政治大學)

彌留-陳漢華(義守大學)

最佳紀實性節目

守一盞燈(臺灣藝術大學)

池上 Here or To Go(臺灣藝術大學)

送肉粽(大葉大學)

最佳音樂錄影帶

羅漢(臺灣藝術大學)

不大不小的年紀(政治大學)

被自己綁架(銘傳大學)

最佳新聞專題

桌住夢想 泳不放棄(台灣體育運動大學)

金門體壇推手-黃國偉、林偉倫(台灣體育運動大學)

上課了!老師(南臺科技大學)

最佳綜藝節目

啵棒爺奶-銀髮族展開青春挑戰(臺灣藝術大學)

啵棒爺奶-圓一個銀髮族的青春夢(臺灣藝術大學)

青春大難提(政治大學)

最佳廣告

超能新北:英雄的煩惱(臺灣藝術大學)

跨(臺灣藝術大學)

最佳非戲劇類導演

上課了!老師-戴慧琳(南臺科技大學)

停了的鐘-郭柔羽(銘傳大學)

啵棒爺奶-銀髮族展開青春挑戰-邱芷涵(臺灣藝術大學)

最佳節目主持人

啵棒爺奶-銀髮族展開青春挑戰-林敬恩、尤子韶、胡定宇(臺灣藝術大學)

啵棒爺奶-圓一個銀髮族的青春夢-林敬恩、尤子韶、胡定宇(臺灣藝術大學)

愛情公式小於三-蔡濬謙(政治大學)

最佳女主角

火星與木星之間-梁晉瑋(臺灣藝術大學)

觀景窗裡的我們-李品萱(輔仁大學)

野茉莉-吳念庭(銘傳大學)

最佳男主角

羅比與冰冰-林哲弘(中國文化大學)

無人之境-黃子恒(義守大學)

跟蹤-張家銘(銘傳大學)

最佳女配角

野茉莉-吳星翰(銘傳大學)

回首映像館-卓育慈(玄奘大學)

戴魚缸的女孩-劉汭鑫(朝陽科技大學)

最佳男配角

火星與木星之間-李宜哲(中原大學)

人生初心者-許譽騰(崇右科技大學)

彌留-洪祥恩(中國科技大學)

最佳編劇

回家以後Before I Left-鍾沛芹(臺灣藝術大學)

彌留-陳漢華(義守大學)

醜女Helen-鄭憶臻(臺灣藝術大學)

最佳攝影

羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice-張庭瑄(臺灣藝術大學)

跨-簡莞錤(臺灣藝術大學)

不大不小的年紀-何煒彤(政治大學)

最佳燈光

羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice-吳柏欣(臺灣藝術大學)

無人之境-陳建誠、鄭子晨、王文昱、韓超籌(義守大學)

跟蹤-黎嘉豪(銘傳大學)

最佳音效

負子-蔡昱邦、吳嘉雯(義守大學)

彌留-蔡昱邦、姜姿含(義守大學)

跟蹤-陳威霖、陳威伸(銘傳大學)

最佳美術

柑仔店-曾韋晨(政治大學)

無人之境-張由亞、廖祐禎、何莉莹、劉宣溱(義守大學)

跟蹤-林子筠、黃珮涵(銘傳大學)

最佳剪輯

羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice-魏俐欣(臺灣藝術大學)

負子-朴昱(義守大學)

柑仔店-鐘宇平(政治大學)

平面攝影類

最佳單張作品

動作背後-陳建文(輔仁大學)

家後-陳建文(輔仁大學)

明日記憶-楊東霖(世新大學)

最佳系列作品

Body Shaming-韓婕(臺灣藝術大學)

Ms.Rain-莊泳翔(輔仁大學)

大千.若夢-陳俐融(台北城市科技大學)

更多相關資訊請見:藝美獎官方網站及藝美獎臉書專頁