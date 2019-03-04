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第44屆藝美獎「藝時伴刻」入圍名單出爐！

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▲▼藝美獎

第44屆藝美獎活動執行委員會公布入圍名單，在評審團激烈討論下，從175件報名作品中，篩選出89件在影視領域表現優秀的入圍者。而最終評選即將展開，最終結果將於3/30（六）頒獎典禮公布。
本屆藝美獎獎項分為「平面攝影類」、「廣播類」、「電視類」3大類，有來自數十個大學院校的學生報名參加，共計175件報名，成效超乎預期。這些入圍者要在3/30決賽角逐最終勝利，把獎項抱回家。
藝美獎將於3/30（六）在國立臺灣藝術大學國際展演廳舉行，屆時將邀請入圍者和嘉賓共襄榮耀時刻。以下是本屆藝美獎入圍名單：

廣播類
最佳音樂節目
搖滾知馬力(政治大學)
歷歷在樂(世新大學)
樂人無數(臺灣藝術大學)

最佳教育文化節目
愛,不 Why(臺灣藝術大學)
世界鄰居：北回23.5大道(淡江大學)
藝猶未盡(世新大學)

最佳綜合節目
永無列車 Never Line(政治大學)
潮流教室(臺灣藝術大學)
銀向新人生(世新大學)

請繼續往下閱讀...

最佳廣播劇
漫長回家路(臺灣藝術大學)
下一站，團圓(臺灣藝術大學)
被遺忘的地下室(臺灣藝術大學)

最佳公益廣告
睡前關手機(輔仁大學)
舊電線，救電線，一起守護家人! (臺灣藝術大學)
沒事勤洗手，病毒遠離我(世新大學)

最佳節目主持人
樂人無數-廖宜宣、李佳瑜(臺灣藝術大學)
佑在秀下限-林宸佑、劉信秀(政治大學)
銀向新人生-李品萱、孫諾彤(世新大學)

最佳企劃編撰
影視漫遊 《銀翼殺手》:科技背後的哲學思辨與社會挑戰-林昱賢(臺灣藝術大學)
銀向新人生-李品萱、孫諾彤、林佳慧(世新大學)
廢物不廢-張寧靖、涂葦慈(政治大學)

最佳音效
漫長回家路-沈逸華、陳家儀(臺灣藝術大學)
下一站，團圓-鍾沛芹、張賀傑(臺灣藝術大學)
藝猶未盡-潘姿錡、蘇惠誼(世新大學)

電視類
最佳劇情長片
羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice(臺灣藝術大學)
負子(義守大學)
柑仔店(政治大學)

最佳劇情短片
彌留(義守大學)
醜女Helen(臺灣藝術大學)
無人之境(義守大學)

最佳戲劇類導演
負子-陳漢華(義守大學)
柑仔店-何煒彤(政治大學)
彌留-陳漢華(義守大學)

最佳紀實性節目
守一盞燈(臺灣藝術大學)
池上 Here or To Go(臺灣藝術大學)
送肉粽(大葉大學)

最佳音樂錄影帶
羅漢(臺灣藝術大學)
不大不小的年紀(政治大學)
被自己綁架(銘傳大學)

最佳新聞專題
桌住夢想 泳不放棄(台灣體育運動大學)
金門體壇推手-黃國偉、林偉倫(台灣體育運動大學)
上課了!老師(南臺科技大學)

最佳綜藝節目
啵棒爺奶-銀髮族展開青春挑戰(臺灣藝術大學)
啵棒爺奶-圓一個銀髮族的青春夢(臺灣藝術大學)
青春大難提(政治大學)

最佳廣告
超能新北：英雄的煩惱(臺灣藝術大學)
跨(臺灣藝術大學)

最佳非戲劇類導演
上課了!老師-戴慧琳(南臺科技大學)
停了的鐘-郭柔羽(銘傳大學)
啵棒爺奶-銀髮族展開青春挑戰-邱芷涵(臺灣藝術大學)

最佳節目主持人
啵棒爺奶-銀髮族展開青春挑戰-林敬恩、尤子韶、胡定宇(臺灣藝術大學)
啵棒爺奶-圓一個銀髮族的青春夢-林敬恩、尤子韶、胡定宇(臺灣藝術大學)
愛情公式小於三-蔡濬謙(政治大學)

最佳女主角
火星與木星之間-梁晉瑋(臺灣藝術大學)
觀景窗裡的我們-李品萱(輔仁大學)
野茉莉-吳念庭(銘傳大學)

最佳男主角
羅比與冰冰-林哲弘(中國文化大學)
無人之境-黃子恒(義守大學)
跟蹤-張家銘(銘傳大學)

最佳女配角
野茉莉-吳星翰(銘傳大學)
回首映像館-卓育慈(玄奘大學)
戴魚缸的女孩-劉汭鑫(朝陽科技大學)

最佳男配角
火星與木星之間-李宜哲(中原大學)
人生初心者-許譽騰(崇右科技大學)
彌留-洪祥恩(中國科技大學)

最佳編劇
回家以後Before I Left-鍾沛芹(臺灣藝術大學)
彌留-陳漢華(義守大學)
醜女Helen-鄭憶臻(臺灣藝術大學)

最佳攝影
羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice-張庭瑄(臺灣藝術大學)
跨-簡莞錤(臺灣藝術大學)
不大不小的年紀-何煒彤(政治大學)

最佳燈光
羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice-吳柏欣(臺灣藝術大學)
無人之境-陳建誠、鄭子晨、王文昱、韓超籌(義守大學)
跟蹤-黎嘉豪(銘傳大學)

最佳音效
負子-蔡昱邦、吳嘉雯(義守大學)
彌留-蔡昱邦、姜姿含(義守大學)
跟蹤-陳威霖、陳威伸(銘傳大學)

最佳美術
柑仔店-曾韋晨(政治大學)
無人之境-張由亞、廖祐禎、何莉莹、劉宣溱(義守大學)
跟蹤-林子筠、黃珮涵(銘傳大學)

最佳剪輯
羅比與冰冰 Ruby&Ice Ice-魏俐欣(臺灣藝術大學)
負子-朴昱(義守大學)
柑仔店-鐘宇平(政治大學)

平面攝影類
最佳單張作品
動作背後-陳建文(輔仁大學)
家後-陳建文(輔仁大學)
明日記憶-楊東霖(世新大學)

最佳系列作品
Body Shaming-韓婕(臺灣藝術大學)
Ms.Rain-莊泳翔(輔仁大學)
大千．若夢-陳俐融(台北城市科技大學)

更多相關資訊請見：藝美獎官方網站及藝美獎臉書專頁

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