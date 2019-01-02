青年學子照過來！ 藝美獎徵件倒數30天

▲有「學生小金鐘」之稱的藝美獎邁入44週年，今年主題「藝時伴刻」開始徵件（圖／第44屆藝美獎活動執行委員會提供）

生活中心／台北報導

有「學生小金鐘」之稱的第44屆藝美獎「藝時伴刻」今天正式邁入徵件倒數30天！臺藝大廣電系學會為了把握時間宣傳，上週開始於各大校園進行一連串跑校行程，包括世新、輔仁、政治等大學，受到各校的熱烈迴響，之後也會到其他大學宣傳，鼓勵學生參與。

▲台藝大廣電系學會各校跑校宣傳（圖／第44屆藝美獎活動執行委員會提供）

2019年主題「藝時伴刻」藝美獎邁入44週年

藝美獎已有44年歷史，不僅是臺藝廣電的優良傳統，更是臺藝大一年一度的盛會，被譽為「臺藝小金鐘」。獎項相當多元，囊括電視類、廣播類及平面攝影類；評審方面，則依各專業領域邀請業界人士，針對獎項進行評比，是相當具公信力和指標性的學生獎項。第44屆藝美獎活動執行委員會總召游子暄表示，本屆藝美獎的主題為「藝時伴刻」，意即「讓藝術陪伴在生活的每一刻」。雖然由學生主辦，但始終維持專業的態度，創造一個讓學生嶄露頭角的舞台。在徵件進入倒數30天之際，歡迎有興趣的學生，共襄傳播界盛事，希望能挖掘有潛力的傳播新星。

▲台藝大廣電系學會跑校宣傳藝美獎，邀請各校報名參加（圖／第44屆藝美獎活動執行委員會提供）

第44屆藝美獎全新改制重視專業分工

本次宣傳重點在於藝美獎的全新改制，歷屆都以多元的獎項吸引學生投件，但本屆更重視專業領域的分工，以凸顯藝美獎的專業性。例如，電視類的最佳導演，在本屆分為最佳戲劇類導演和非戲劇類導演；而新聞方面，增設最佳新聞專題，鼓勵對新聞有興趣的學生努力發掘、思辨。此外，報名方式也有所變動，廣播類和電視類的個人、優秀技術獎項，都須額外報名。