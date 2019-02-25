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免打卡、彈性工時　YouTuber成新鮮人就業新選擇

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連結工作與興趣的舞台　YouTuber成新鮮人就業新選擇（圖／YouTube提供）

記者樓菀玲／台北報導

隨著 YouTube 社群發展越發蓬勃，我們很高興看到有越來越多創作者在 YouTube 分 享創意，持續帶來更豐富影音內容。這一兩年來，不論是從人力銀行的社會新鮮人職 涯規劃調查，還是大學教授甄試高中生的經驗分享，都可以觀察到許多年輕人因為這股趨勢，在求職或選擇科系時，將網路紅人或成為 YouTube 創作者視為理想職業選擇，以及未來求職方向之一。

YouTube 觀察，以下三大特點讓 YouTube 創作者這份職業對剛畢業的社會新鮮人深具吸引力，其一為讓擁有各類背景的新鮮人都能分享興趣與專業，將興趣變成工作，符合長輩期待的安穩職涯規劃能夠帶來穩定的物質生活，卻不一定能顧及個人內心的發展與興趣，而 YouTube 提供一個能讓來自各種學科背景的新鮮人發揮的舞台，讓興趣與工作能夠結合。

其二為自主性高，能彈性安排工作時間接觸各種創新的工作內容，對社會新鮮人及學生們來說，能在職場中能有更多可以發揮創意及表達想法的空間相當重要，成為 YouTube 創作者正能滿足這些新鮮人的需要，因為 YouTube 創作者這份工作能提供新鮮人相當大的發揮空間與彈性工時，讓新鮮人學習在沒有主管督促的情況下妥善管理時間。

最後則是能從過程中累積實用影音技能與長期受用的寶貴創業經驗，YouTube 創作者在經營頻道過程中所接觸到包括社群經營、腳本、導演、拍攝、創作、剪接、數位行銷、異業合作等技能，都是創作者一點一滴累積實力的機會，也是未來職涯中相當受用的寶貴創業經驗。

連結工作與興趣的舞台　YouTuber成新鮮人就業新選擇（圖／YouTube提供）

經營頻道如同經營品牌，除了能培養終身受用的企業經營思維，所學技能也能夠被應用在其他產業，儘管有以上這些吸引新鮮人的特點，大眾對於 YouTube 這份工作能夠累積的專業仍然有些疑慮，經營頻道如同經營品牌，需要像企業家一樣經營內容與發展方向、制定各項計畫，有策略的帶領頻道逐漸發展茁壯，因此能培養終身受用的企業經營思維。

另外，在經營頻道過程中培養出的影音技能，除了能被應用在其他影視產業中，隨著影音行銷越來越受到企業重視，經營頻道累積的影音創作能力也能夠被應用在行銷產業中。隨著頻道的發展逐漸拓展收益來源，讓收益趨於穩定的過程是每位創作者的必經之路，在收入方面，經營 YouTube 頻道得到的收入是否穩定，也是大家經常探討的問題之一。

為了讓所有對影音創作有興趣的青年學子都能有機會在課堂上學習到相關技巧，我們也持續透過實體課程、線上資源等方式，幫助青年人才具備影音創作產業所需的能力，其中包括透過 YouTube 教師研習營，以及與政大、世新等大專院校共同規劃影音課程，將資源帶入校園，更提供 YouTube 創作者學院免費線上資源，讓所有對於影音創作感興趣的人，能隨時隨地藉由完全免費的線上資源，學習頻道經營技巧。

連結工作與興趣的舞台　YouTuber成新鮮人就業新選擇（圖／YouTube提供）

針對不同規模的創作者，我們也提供包含工作坊、講座、一對一頻道諮詢，或邀請業界權威或達人分享成功經驗等不同資源，甚至舉辦像是 YouTube FanFest 這樣的大型活動，在不同階段協助創作者邁向成功，擁有更多發光發熱的機會。

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