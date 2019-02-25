交大台南分部致遠樓新建動土 　蔡英文：期帶動綠能跟智慧科技

▲國立交通大學台南分部致遠樓新建工程，2月25日舉行動土典禮，蔡英文總統等人參與動土。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立交通大學台南分部致遠樓新建工程，2月25日舉行動土典禮，蔡英文總統、前行政院長賴清德、台南市長黃偉哲以及宏碁創辦人、致遠基金會董事長施振榮等校友，及校長張懋中等出席參與。

致遠樓將配合籌設智慧科學暨綠能學院，預計於108學年度正式招生，透過產學培育先進人才，促進產業的升級與轉型。

黃偉哲市長表示，希望致遠樓落成後能結合人工智慧及綠能發展，成為研究重鎮，台南市政府也一直是交大最好的朋友，市府一定會發揮效率，全力協助交通大學完成行政程序，幫忙科研重鎮早日完成，提供南台灣最好研究據點。

賴清德前院長笑稱交大台南分部是「招弟」，因為有交大的光電學院來到台南，所以當初中央研究院南部院區在選擇地點時，以兼顧光電、考古及生物科技三個方向為考量，生物科技跟考古本就是台南的長項，加上交大在台南設立光電學院，因此中央研究院南部院區選擇落腳在台南，也因此蔡英文總統又將他的競選政見綠能智慧科學城落腳台南，今天更進入一個新階段，致遠樓的動工將協助台南打造台灣的矽谷，成為一個智慧的國家。

蔡英文總統也贊同賴清德前院長所說，交大光電學院有招弟的功能。除了招到一個弟弟—中研院的南部的院區，又招到一個妹妹—沙崙綠能智慧園區，將來中研院擴展研究園區或者是沙崙綠能智慧園區的發展，會讓這裡變成一個大家族的聚會所，將會是台灣綠能、智慧、科學的發展中，最重要的聚落；未來沙崙科學城一定能夠成為創新研發的重要的基地，更可以成為整個綠能生態系的重要的樞紐，連結各種資源、培育最先進的人才。

蔡英文總統進一步指出，矽谷的榮景是史丹佛研究園區造成外溢的效果，期待交大台南分部可以帶動綠能跟智慧科技的發展，讓一個多元、創新、有實戰力的智慧綠能產業生態系，在南台灣正式的成形。

交大表示，交大台南分部位於高鐵站區，光電學院於2009年正式招生，成為沙崙科學城的先驅；今日動土的致遠樓建築基地1.2公頃，樓地板面積6980坪，建造經費7.2億元，未動支校務基金及公務預算，由校友及在地企業家共同捐贈成立的致遠基金會積極促成，成為未來新型態的產學研究園區，開創產學合作的創新模式。



交大說，未來致遠樓將配合籌設智慧科學暨綠能學院、成立產學聯合研究中心、建立教育訓練、智慧移動、智慧製造、智慧醫療、智慧城鄉、智慧農業、智慧綠能等產學平台，其宗旨在於透過產學研緊密的合作，促進產業的升級與轉型，裨益經濟的成長，預訂在108學年度正式招生。