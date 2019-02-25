　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交大台南分部致遠樓新建動土 　蔡英文：期帶動綠能跟智慧科技

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國立交通大學台南分部致遠樓新建工程，2月25日舉行動土典禮，蔡英文總統等人參與動土。（圖／記者林悅翻攝）

▲國立交通大學台南分部致遠樓新建工程，2月25日舉行動土典禮，蔡英文總統等人參與動土。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立交通大學台南分部致遠樓新建工程，2月25日舉行動土典禮，蔡英文總統、前行政院長賴清德、台南市長黃偉哲以及宏碁創辦人、致遠基金會董事長施振榮等校友，及校長張懋中等出席參與。

致遠樓將配合籌設智慧科學暨綠能學院，預計於108學年度正式招生，透過產學培育先進人才，促進產業的升級與轉型。

黃偉哲市長表示，希望致遠樓落成後能結合人工智慧及綠能發展，成為研究重鎮，台南市政府也一直是交大最好的朋友，市府一定會發揮效率，全力協助交通大學完成行政程序，幫忙科研重鎮早日完成，提供南台灣最好研究據點。

賴清德前院長笑稱交大台南分部是「招弟」，因為有交大的光電學院來到台南，所以當初中央研究院南部院區在選擇地點時，以兼顧光電、考古及生物科技三個方向為考量，生物科技跟考古本就是台南的長項，加上交大在台南設立光電學院，因此中央研究院南部院區選擇落腳在台南，也因此蔡英文總統又將他的競選政見綠能智慧科學城落腳台南，今天更進入一個新階段，致遠樓的動工將協助台南打造台灣的矽谷，成為一個智慧的國家。

蔡英文總統也贊同賴清德前院長所說，交大光電學院有招弟的功能。除了招到一個弟弟—中研院的南部的院區，又招到一個妹妹—沙崙綠能智慧園區，將來中研院擴展研究園區或者是沙崙綠能智慧園區的發展，會讓這裡變成一個大家族的聚會所，將會是台灣綠能、智慧、科學的發展中，最重要的聚落；未來沙崙科學城一定能夠成為創新研發的重要的基地，更可以成為整個綠能生態系的重要的樞紐，連結各種資源、培育最先進的人才。

蔡英文總統進一步指出，矽谷的榮景是史丹佛研究園區造成外溢的效果，期待交大台南分部可以帶動綠能跟智慧科技的發展，讓一個多元、創新、有實戰力的智慧綠能產業生態系，在南台灣正式的成形。

交大表示，交大台南分部位於高鐵站區，光電學院於2009年正式招生，成為沙崙科學城的先驅；今日動土的致遠樓建築基地1.2公頃，樓地板面積6980坪，建造經費7.2億元，未動支校務基金及公務預算，由校友及在地企業家共同捐贈成立的致遠基金會積極促成，成為未來新型態的產學研究園區，開創產學合作的創新模式。

交大說，未來致遠樓將配合籌設智慧科學暨綠能學院、成立產學聯合研究中心、建立教育訓練、智慧移動、智慧製造、智慧醫療、智慧城鄉、智慧農業、智慧綠能等產學平台，其宗旨在於透過產學研緊密的合作，促進產業的升級與轉型，裨益經濟的成長，預訂在108學年度正式招生。

ET快訊
盤商剝削「香蕉1公斤剩10元」旗山蕉農怒：韓國瑜下台
TOYOTA「神車ALTIS」大改款3／27發表！油電動力首
快訊／陳其邁《還願》直播嚇壞！「緊張到欲挫屎」　25分鐘狂灌
拍賣天王億元遊艇「0元起標」百萬人看直播　10分鐘2720萬
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：交大,台南分部,致遠樓,新建動土,搖籃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

影／永和服飾店竟是詐騙洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

快訊／敦化北路「母子」陳屍飯店　僅留一張紙條：請尊重我們

影／慶富另涉基隆海生館9.5億聯貸　檢調「接人」董座交保秒被帶回

影／晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

華航機師偷吃酒店妹射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打

快訊／高雄三民區計程車起火燃燒　駕駛座赫見一焦屍

高教機命名「勇鷹」奪冠卻未定案！立委質疑空軍：審查什麼？

盤商剝削「香蕉1公斤剩10元」！旗山蕉農怒：韓國瑜下台　公平會將查

交大台南分部致遠樓新建動土 　蔡英文：期帶動綠能跟智慧科技

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

高教機命名「勇鷹」奪冠卻未定案！立委質疑空軍：審查什麼？

盤商剝削「香蕉1公斤剩10元」！旗山蕉農怒：韓國瑜下台　公平會將查

交大台南分部致遠樓新建動土 　蔡英文：期帶動綠能跟智慧科技

數百僑胞擠爆星樟宜機場　韓國瑜：好像回到三山造勢

酒駕致死修法改列殺人罪　法務部：最快27日明朗公佈

柯文哲訪美9天8夜行程全曝光　參訪四大城市還有公開演講

大馬議員說沒早餐會行程　韓國瑜午宴終於同桌檳州議長

維冠倖存者變Youtuber　賴清德開直播賣番茄：多吃有益腸道健康

賴士葆酸國防部要多買掃帚！網罵翻「理解能力出了什麼問題？」

韓國瑜遭指跟統戰單位成員簽約　基進黨爆：就是把台灣送給中國

學甲蜀葵花隨風搖曳　結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！

Dappei／IG穿搭網紅居然不是真人！盤點三位正火紅的虛擬模特兒

金正恩列車揭密！防彈「裝備迫擊砲」　搭配五星級豪華臥鋪

古巴遇到「EXO粉絲團站長」　柳俊烈：Suho是我朋友！

10歲得怪病靠「針灸」治好！花蓮高中學生59級分立志當中醫

快訊／終結10連槓靠你啦！威力彩「4.9億頭獎」獎號出爐

郭國文2號好兆頭　產業雙贏拚勝利

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人！現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫：驚係郎

動過大小手術！中興高中唇顎裂生「四科55分」盼上法律系

陳其邁《還願》直播引「藍勾勾網聚」！蘇貞昌笑：玩快一點，我要開會了

政治熱門新聞

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市..

談妥1億訂單後　馬國「回禮」讓..

高雄真實債務曝光！打臉韓國瑜

韓國瑜早餐會喊卡　大馬議員：沒..

晚宴等不到吉隆坡市長　韓國瑜：..

慈孤觀音指示！陳其邁25日實況..

韓國瑜拿下1億訂單　喜列3大意..

立委補選民調　鄭世維領先余天6..

成功訪星馬　韓國瑜談定1億大訂..

訪以色列　柯P：台灣當兵都浪費..

韓國瑜出訪蔡政府搞小動作？　府..

快訊／政院提名前雲林縣長李進勇..

李佳芬出訪「顧健康」　柯P：什..

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

更多熱門

相關新聞

交大成台灣史丹佛　校內要蓋產業研究室　

交大校長張懋中今（19）日宣布，會在台南校區打造2棟產學研究室，由交大提供土地，參與產學合作的單位聯合出資興建，第一波先投入7.2億元，成為「台灣的史丹佛」一般，校區隨處可看到公司行號的研究室，堪稱台灣產學創新合作模式的首例。

交大 出「國道路況通」APP助春節旅運

交大隊長赴台南火車站　發送疏運摺頁

扛兩箱尿布濕紙巾！產婦友：換一個

交大碩士畢求職碰壁！群創喊話：來面試

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面