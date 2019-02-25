黃衣男遇警狂抓頭「落跑才10秒」　結局曝光45萬網笑歪：很療癒

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台中有一名黃衣男子因形跡鬼祟被警方攔下盤查，而他卻不想報身分證字號，且神情相當緊張、講話結結巴巴的，不時抓頭，直喊「沒有」！但是他的詭異行為反而讓警方不敢大意，未料在查證身分時，他竟突然轉身逃跑，但是跑了10秒就被員警撂倒壓制在地，也確認他有3條通緝案在身。霸氣制伏畫面經「TCPB 局長室粉絲專頁」曝光後，已有超過45萬名網友觀看。

從畫面中可見，黃衣男子一開始被攔查就顯得相當驚慌詭異，謊報身分證字號，引發員警懷疑，且還支支吾吾地問「阿會不會搜我身體？」顯得焦慮不安；這時，員警也直接問「有帶（毒品）就自己講拿出來」，他才說出有吃啦，後來被帶到騎樓進一步了解狀況時，他坦承拿出吸食器，並說「ㄜ...今天用的啦！」多次拜託警察可不可以不要送，頻喊「拜託！拜託阿！拜託」，同時仍持續抓頭。

▲員警嚴密精實的巡邏，查獲身揹3案的嫌犯。（圖／翻攝自TCPB 局長室粉絲專頁）

未料，就在警方檢查黃衣男子包包內其他物品時，他竟眼神飄浮不定，瞬間轉身抓準時機逃跑，但不到10秒時間就被員警憑著絕佳默契與過人體能壓制在地。

這時，黃衣男子才甘願說出真正的身分證字號，警方經查證後發現他有毒品、詐欺以及竊盜前科，全案移送台中地檢署偵辦。

而這段壓制影片曝光後，引起不少人討論，紛紛留言表示，「感覺很久沒洗頭 很癢的樣」、「北七 ，跑還跑輸」、「 馬的，才跑多長就被抓，乾脆不要跑，沒用的東西XD」、「幾條通，這個好笑」、「辛苦所有的波麗士大人，但是要注意安全ㄛ」、「影片很療癒」。

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