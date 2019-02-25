農友注意！查獲露天燃燒稻草2次　公糧稻穀不收購

▲同一田間、累積2個期作被查獲確定違規，隔年同期的稻穀，農委會農糧署將不予以收購。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

農友習慣在稻米收割後燃燒稻草，台東縣長饒慶鈴提醒農民，千萬不要任意在田間燃燒稻草，如果同一田間、累積2個期作被查獲確定違規，隔年同期的稻穀，農委會農糧署將不予以收購。

台東縣府農業處長許瑞貴指出，根據去年統計，2期耕作面積合計將近1.3萬公頃，優質白米是台東的金字招牌，去年「稻米達人冠軍賽」得主，由台灣好米組由台東縣關山鎮農友莊炘原拔得頭籌，奪得第一，台灣有機米組也是由台東縣池上鄉曾鵬璋摘下金牌，2位獲獎農友共擊敗8百多人脫穎而出，奪得107度「最健康美味的台灣好米」殊榮，可見「台灣第一好米」、「最好吃的米」在台東，是全國民眾一致的認同。

為延續台東好米的口碑形象，維護好環境、好空氣的天然條件，不影響農友的收益的情形下，台東縣府農業處提醒稻米農友，收購公糧稻穀作業要點已於107年3月間修正其規定並實施，其中針對公糧稻穀的收購審核基準，特別明訂：「農民種植之同一田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草情事，累積達兩個期作者，第二次查獲（判釋）露天燃燒期作之次年同一期作，不予收購，請農民朋友務必注意。」