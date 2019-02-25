沙崙台灣智駕車測試實驗室啟用　迎向智慧交通新時代

▲蔡英文總統等人參與沙崙台灣智駕車測試實驗室啟用，打造台南綠能智慧科技城，成為台灣未來新科技的重鎮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國第1座智駕車測試場域在沙崙科學城正式啟動營運，25日上午市長黃偉哲與蔡英文總統、科技部陳良基部長等人親自見證「綠能科技產業」在科學城的重要成果，並搭乘智駕車體驗智慧運輸。

黃偉哲除感謝蔡總統及中央部會的支持外，也敦促台南市政府團隊全力配合科學城的興建，積極驅動智駕車產業發展，讓台南成為中央與地方攜手合作的綠能建設典範。

黃偉哲表示，智駕車測試場從籌設到完成，只花9個月時間，效率非常好，展現中央與地方充份協力，合作無間，智駕車測試場域的啟用不僅迎頭趕上國際潮流，也顯示產官學跨領域整合的堅強實力，打造台南綠能智慧科技城成為台灣未來新科技的重鎮。

蔡英文總統表示，自駕測試實驗室是台灣第1座針對智駕車、整車及零組件系統開發的測試平台，提供13種多元、複雜且符合國際標準的交通情景，從房車到中型巴士都能進行充分的實驗或展示。而「無人載具科技創新實驗條例」已於2018年11月正式通過，施行後可開放安全的測試場域，提供產、學、研各界進行自動駕駛科技服務及營運模式的創新實驗。

更重要的是，智駕車要順利上路，不僅需要最尖端的感測技術跟運算能力，也就是人工智慧AI結合物聯網IOT的成熟應用，其他配套措施如高度精準的圖資（針對國內重要都會區進行3D高清的繪製、收集），智駕車上路後的號誌管理，智駕車的專用管理模式、法規，和相關的金融與保險制度，都需要中央部會攜手合作，來為台灣的產業創新打一場漂亮的團體戰。

蔡英文強調，「5+2的產業創新計畫」已確實整合了台灣產官學的力量，沙崙智慧綠能科學城封閉式智駕車測試場域的開幕啟用，是台灣智駕車科技發展上最重要日子，不僅充份顯示出我們已迎頭趕上世界最先進國家的腳步，也是台灣產業不可錯過的機會，不僅能為零組件廠商找到新的春天，也是科技產業再創高峰的契機。