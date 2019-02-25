渤海探得1000億方天然氣田！　 可供百萬人口用上百年

▲渤中19-6氣田。（圖／央視新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

中國海洋石油25日宣佈，渤海海域渤中凹陷的「渤中19-6氣田」，測試獲得優質高產油氣流，確定天然氣探明地質儲量超過1000億立方公尺，可供百萬人口城市居民使用上百年。這是渤海灣盆地50年來最大的油氣發現，因靠近京津冀地區，未來有利於緩解該地資源問題。

據《央視新聞》指出，「渤中19-6氣田」試驗區已經開工建設，且渤中海域距離京津冀地區僅一百多公里，開發後可以直接利用已有的天然氣管道進入市場。這讓缺氣的華北地區在未來的寒冬中，可以「溫暖起來」。

隨著大陸的經濟發展，東部地區尤其是華北地區環境問題日漸突出，對天然氣的需求日增，2018年天然氣進口依存度大幅上升至45.3%。報導稱，大陸天然氣生產基地主要在西部，2010年西部天然氣產量達763.85億立方公尺，合計佔全國天然氣總產量的80.86%，但消費地卻主要集中在中東部，中東部地區消費量佔全國天然氣總消費量的70%。

▼工作人員在施工。（圖／央視新聞）

渤海油田地處京津冀腹地，雖然是大陸第二大原油生產基地，但由於復雜的地質搆造，近50年的勘探發現儲量都以原油為主，鮮有天然氣發現。這是因為貫穿整個東部地區的郯廬斷裂及其次級斷裂縱橫交錯，讓渤海油田的地質結搆像「摔碎的盤子，又被踩了幾腳」，構造復雜，容易逸散的「天然氣」更是難尋蹤跡，規模性發現更是難上加難。

▼根據地層特性確定最優鑽頭設計，首創抗高溫無固相鑽井液體系。（圖／央視新聞）