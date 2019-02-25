遼寧艦「調試告一段落」返回山東母港　4月亮相海軍70週年典禮　

▲離開大連造船廠的遼寧艦。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

大陸首艘航母遼寧艦2月24日上午在多艘拖船的幫助下駛離遼寧大連造船廠。《觀察者網》指出，綜合碼頭上的橫幅和出航現場情況，以及此前遼寧海事局發佈的航行警告，遼寧艦應該已經完成了現代化改進和相關試航調整工作，啟程返回山東青島母港，並為今年4月23日的「人民海軍建軍70週年紀念活動」進行準備。

▲造船廠內掛出橫條。

據《觀察者網》報導，遼寧艦24日上午掛起紅旗和試航彩旗，碼頭隨即響起震耳欲聾的歡送鞭炮聲，在拖輪的牽引和簇擁下緩緩離開碼頭；在碼頭上可以看到新展開的「熱烈歡送遼寧艦踏上新征程」的橫幅，表明遼寧艦的維護和現代化改裝工作可能已經告一段落；航母隨後將前往青島母港，並為今年4月的「人民海軍建軍70週年紀念活動」進行準備。

報導指出，不過航母右後側飛行甲板上，仍然有十多個集裝箱板房隨同航母一同出海，表明艦上很可能還有相關測試調整工作正在最後收尾。

▼飛行甲板上仍有多座集裝箱板房。（圖／東方IC）

報導稱，自2018年5月遼寧艦返回大連造船廠進行維修和現代化改進，在這一過程中，遼寧艦對艦面設備進行了諸多改進調整，且改裝了尺寸更大的航空艦橋，並效仿美國航母，在艦島高處塗裝舷號「16」，以方便多艘航母在海上編隊時的分辨識別。

報導指出，完成改進後的遼寧艦於今年1月21日至27日進行了檢驗性海試，並在返回大連後進行了艦面標線的重新噴塗；重新噴塗的標線在多處局部的顏色和走向上都有了明顯的不同。

與此同時，同樣位於大連的首艘國產航母目前仍在進行最終的調試和準備工作，包括艦載機消防車、艦載機拖車等在內的艦載機保障設備以及殲-15、直-8艦載機模型也都在甲板上就位，三塊擋焰板全部升起，表明該艦正在進行艦載機相關甲板設備的調試工作。

▼艦上擋焰板全部升起。（圖／東方IC）