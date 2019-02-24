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出生5天男嬰遭溺斃「宮廟水槽」…遺體丟棄腐爛　21歲未婚媽曝光

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圖文／鏡週刊

苗栗縣發生一起男嬰遭殺害棄屍案！一名21歲劉姓未婚媽媽，2個月前親手將剛出生的小男嬰在一家宮廟的水槽溺斃，遺體丟棄住家附近草叢。檢警調查，生母疑似是因懷孕後，男友卻「射後不理」，隨即分手失聯，加上家中經濟壓力不允許撫養小孩，年幼的小生命就此殞落。

由於男嬰出生後，遲未報戶口與接種疫苗，縣府人員依照程序赴劉家訪查，發現生母在家卻未應門也不接電話；縣府社工和衛生人請來里長協助，劉女辯稱未生小孩，只是去醫院切除腫瘤。眾人發覺事情有異，因此報警處理，這起案件才曝光。

劉女將男嬰淹死後，棄屍家裡附近草叢中。（翻攝畫面）

檢警調查，劉女在去年12月15日就生下男嬰，產後第5天將男嬰抱回，帶著男嬰到鄰近的土地公廟，並利用宮廟水槽將男嬰淹死，再紅色塑膠袋包裹，丟棄在住家旁的草叢，最後遺體腐爛生蛆，慘不忍睹。

劉女疑似就是在這處水槽淹死男嬰。（翻攝畫面）

檢警表示，僅國中學歷的劉女4年前就有過未婚生子的紀錄，結果因男方強盜案入監服刑，劉女及家人無力撫養，便將小孩交由男方家人。後來劉女與死亡男嬰的生父交往，但男友一聽到劉女懷孕，二話不說即分手失聯；她因家中經濟問題，加上家人也要女兒自行處理，她生子後乾脆心一橫將兒子殺害。

劉姓生母疑因無力撫養小孩，將男嬰淹死後棄屍。（翻攝臉書）

檢警發現勘驗男嬰遺體時發現，他的小腳掌上還繫有標記生母是劉女的小掛牌，預定明（25日）進行解剖採集DNA比對，進一步釐清死因。


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