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2018陸清大畢業月領4.2萬冠全國　這3大產業「錢景」可期

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▲▼北京清華大學。（圖／CFP）

▲北京清華大學。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

名校畢業的薪資「吊打」同屆生。據2018年數據統計，2017年畢業的學生中，清華大學畢業生平均收入最高，達到9065元（人民幣，下同，約新台幣4.2萬元），北京大學以9042元居後，北京外國語大學則位列第三，達9020元。此外，未來最受歡迎、薪水「錢景」最好的包括AI、城市建設、法學、新聞傳播、編導，以及金融相關等科系。

《中國薪酬網》近期公佈「2018年中國大學畢業生薪酬排行榜TOP200」，這份榜單通過對包括39所985工程院校和112所211工程院校在內的近百所高校2017屆、2015屆、2013屆本科畢業生進行調研（調研樣本數量達到281萬人），計算出了各高校畢業生的薪酬狀況。

調查顯示，排名前十的除了清華北大北外，還包括上海交通大學的9010元、對外經濟貿易大學的8998元、外交學院的8956元、復旦大學的8842元、浙江大學的8810元、同濟大學的8784元、 中央財經大學的8771元。

▼ 前40名高校薪資數據。（圖／中國薪酬網）

▲▼ 大陸高校畢業生薪資。（圖／中國薪酬網）

以科系來看，理工學類專業薪酬水平相對較高，包括軟體工程、材料物理、汽車類綜合、應用化學、生物科學、電子信息工程、建筑學、高分子材料與工程、石油工程等；語言類綜合、臨床醫學、應用生物科學等非理工類專業的出現讓人驚喜。

▼北京清華大學畢業典禮。（圖／視覺中國）

▲北京清華大學。（圖／視覺中國）

於有哪些專業未來可能成為熱門行業，《財經網》分析有三大類，包括第三產業類、人工智能類、基礎設施建設類。

第三產業類

第三產業類包括法學、新聞傳播學以及編導、經濟學（金融學）、管理學。如今新媒體的發展如火如荼，許多人依靠自媒體平台實現了自己的夢想，成就了自己的事業，學新聞專業的同學在寫作方面就有天然優勢，完全可以寫出微信朋友圈的爆款文章，而傳播學的同學還能讓文章傳播得更廣，而在新聞傳播專業的院校選擇上，建議最好報考北京、上海、廣東、湖南、江蘇、浙江六個省份。

▼暨南大學新聞與傳播學院被封「三大新聞院系」、「華南新聞最高學府」，新聞系居大陸第四。（圖／讀者提供）

▲▼暨南大學。（圖／讀者提供）

人工智能類

人工智能類包括計算機科學與技術、電子信息、機械工程、自動化。人工智能的應用早已無處不在，工業機器人已經大量在工廠、企業中使用，此外還有無人汽車等等。怎樣才能不被人工智能淘汰呢？答案就是成為人工智能的開發者。人工智能相關科系大多數都是工科專業，所以在報考的時候，一般只招收理科生。

這項產業之所以成為亮點，是由於一個叫作「Alpha Go」的機器人在2017年引起了全世界的關注。Alpha Go是一個人工智能程序，由Google旗下DeepMind公司開發，其主要工作原理是「深度學習」。Alpha Go於2016年與圍棋世界冠軍李世石展開一場人機大戰，並以4比1的總比分獲得勝利，且於2017年5月在中國烏鎮的圍棋峰會上，Alpha Go與當時世界排名第一的中國大陸棋手柯潔進行較量，並以3比0取勝。

▼圍棋人機首戰中，柯潔惜敗AlphaGo。（圖／取自Deepmind）

人機首戰惜敗AlphaGo　柯潔：他對棋的理解，遠勝於人類（圖/取自Deepmind）

基礎設施建設類

基礎設施建設類包括力學、土木工程、建筑學、風景園林和城市規劃、電氣工程、交通運輸工程、水利工程、測繪科學與技術和地理信息系統等。

基礎設施主要包括交通運輸、機場、港口、橋梁、通信、水利及城市給排水系統、供電設施和提供無形產品或服務於科教文衛等部門所需的固定資產，是所有企業、單位和居民生產經營工作生活的共同物質基礎，是城市主體設施正常運行的保證。

舉例來說，湖北武漢市2014年城建總投資超過1500億元（約新台幣6900億元），根據當年英國財政部的消息，英國將在未來7年完成公共投資1000億英鎊，平均每年大約140多億英鎊，約合1250億人民幣。也就是說，武漢一年的基礎設施建設投資，相當於英國全國一年的，可見大陸城市的建設具有一定「錢景」。

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關鍵字：高校薪資,985高校,211高校,畢業生薪資,新鮮人薪資

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