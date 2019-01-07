影／清大獎學金答辯會成「學霸秀場」　網：只聽見滿分、滿分、滿分

大陸中心／綜合報導

大陸清華大學近日舉辦「本科生特等獎學金答辯會」，幾位學霸在會中表示，「10門專業課中全部都是最高分，年級排名第一」、「選修的所有文科課程都在97分以上」、「在160多個學分中，有超過半數我都拿到了滿分的成績」。對此，網友崩潰回應影片，「我只聽到滿分、滿分、滿分、滿分」。《環球時報》也在微博上搞笑地說，「點開後默默地退出了，梁靜茹都不敢給我點開視頻的勇氣，我到底哪來的自信？」

據《北京校園頭條》官方微博近日PO出影片，裡面出現了幾位大陸清華大學的學霸，分別是來自建築學院的司桂恒、環境學院全球環境國際班的王元辰，以及物理系的姚順宇。

在自我解說的時段中，司桂恒首先提出，在10門專業課中都拿最高分，其中有9個滿績（成績平均績點）、6個A+，設計課學分成績高達3.97，年級排名第一，「在海外年僅大三的我，選修了大四的設計課，依然取得了最高的成績」。

▼陸清華大學獎學金答辯會中，每位學生的成績都有如神仙。（圖／北京校園頭條官方微博）



另外，還有看似語文專家的學生表示，「我選修的所有文科課程都在97分以上，其中，大學語文更是獲得了當年唯一的滿分成績」。王元辰也說，自己在「哈佛交換」時全部課程滿分，目前已經收到聯合國兒童基金會紐約總部的實習錄取。姚順宇指出，從大二起就開始選修「研究生」理論課程，獲得當年清華唯一的物理組特等獎。除此之外，還有人說，未來要去接待「來中國參加峰會」的澳洲證監會主席。

對於這部影片中「神一般的成績」，網友紛紛崩潰表示，「好了，國家未來有希望了，我又能安心奶茶雞翅追劇了」、「這種履歷，我是編也編不出來的」、「只聽到滿分、滿分、滿分、滿分….（無限延伸）」；更有人受不了，「點開看了後我的心臟特別的不舒服」、「視頻引起極度不適，舉報了」、「一臉懵的打開，又一臉懵的關上，對不起打擾了」、「我真是膨脹了，這種視頻也敢點開來看」。