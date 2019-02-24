辣模網賣初夜幫媽買房　日政客花8千萬得標　

▲23歲辣模想為媽媽買房，網賣自己的初夜。（圖／翻攝自mahbuba_mammadzada IG）

國際中心／綜合報導

亞塞拜然一名妙齡少女竟在網路上販賣自己的「初夜」，只為了幫媽媽買房，報答媽媽多年來對她的栽培，也希望對方為她感到驕傲。在透過仲介公司發出消息不久後，就有一名日本的政客出天價200萬英鎊（約新台幣8000萬元）成功奪標。

23歲小有名氣的辣模瑪札達（Mahbuba Mammadzada），在去年8月放出震撼彈說要公開出售自己的「初夜」，透過「灰姑娘應召經紀公司」作為仲介幫她宣傳拍賣處女，若交易成功後，20%則歸仲介公司所有。

孝順的瑪札達會做出如此驚人之舉，完全是因為要報答媽媽多年對她的付出，想要買一間房孝敬媽媽，另外也希望運用這筆費用出國念書、環遊世界，讓媽媽更為自己感到驕傲。同時，她也希望不要因為販賣初夜，影響模特工作，中斷模特生涯。

最後她的「初夜」由一位日本政客高喊出價200萬英鎊購得，僅次於他的是一名倫敦職業律師，第三高的則是一位慕尼黑某球會的足球員。

▼瑪札達最終被日本政客高價得標。（圖／翻攝自mahbuba_mammadzada IG）



▼瑪札達厭世高顏質在模特圈小有名氣。（圖／翻攝自mahbuba_mammadzada IG）