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目標是人才強國！　陸國務院推《中國教育現代化2035》十大戰略

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▲▼學校，教育，教室，老師，學生，上課。（圖／視覺中國）

▲大陸國務院推教育現代化政策，要中國成為人才強國。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

中共中央、大陸國務院近日印發了《中國教育現代化2035》，要在2035年總體實現教育現代化，推動中國成為教育大國、人力資源強國及人才強國；其中有十大重點部署的戰略任務，要聚焦於教育發展的突出問題與薄弱環節。

▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

據《新華社》報導，這十大戰略任務包括了，學習習近平新時代中國特色社會主義思想、發展中國特色世界先進水準的優質教育、推動各級教育高水準高質量普及、實現基本公共教育服務均等化、建構服務全民的終身學習體系、提升一流人才培養與創新能力、建設高素質專業化創新型教師隊伍、加快信息化時代教育變革、開創教育對外開放新格局、推進教育治理體系和治理能力現代化等。

學生，上課（圖／視覺中國CFP）

為確保教育現代化目標任務的實現，《中國教育現代化2035》明確點出了三方面的保障措施，一是加強黨對教育工作的全面領導，各級黨委要把教育改革發展納入議事日程，協調動員各方面力量共同推進教育現代化；二是完善教育現代化投入支撐體制，健全保證財政教育投入持續穩定增長的長效機制，確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經費支出占大陸國內生產總值的比例一般不低於4%。

▲▼中國教育現代化2035。（圖／大陸國務院網站）

▲《中國教育現代化2035》正式印發。（圖／大陸國務院網站）

最後，第三方面是要完善落實機制，建立協同規劃機制、健全跨部門統籌協調機制，建立教育發展監測評價機制和督導問責機制，全方位協同推進教育現代化，形成全社會關心、支持以及主動參與教育現代化建設的良好環境氛圍。

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關鍵字：大陸國務院,國務院,教育,中國教育現代化2035,教育現代化

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