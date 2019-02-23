日本節目採訪新竹公園櫻花　林智堅化身導遊帶路賞花

▲日本TBS《發現不可思議的世界》跨海採訪，新竹市長林智堅當起導遊。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹公園河津櫻近期逐步盛開，坡上的粉紅櫻花林景色，讓許多市民在櫻花樹下自拍、野餐，其中美麗花景、櫻花爺爺的動人故事，日前吸引日本TBS《發現不可思議的世界》跨海採訪，新竹市長林智堅也當起導遊，向國際介紹竹市引以為傲的動人櫻花；明（24）日新竹市府將舉辦「拜訪春天-2019新竹市賞花季野餐日」活動，邀請民眾在櫻花樹下來場美麗邂逅。

介紹世界各地文化的日本節目《發現不可思議的世界》此次企劃走訪台灣從北到南的櫻花群，新竹公園悠久的歷史加上櫻花爺爺動人故事，讓製作單位跨海來到新竹採訪，是繼去年採訪新竹火車站後，二度造訪新竹市，節目將在日本時間3月16日周六晚上21：00於 日本TBS播出。

節目拍攝全程由林智堅、10多年來悉心替呵護櫻花的櫻花爺爺楊根棟，親自帶著製作團隊賞花，分享兩位新竹人的櫻花夢，櫻花爺爺，除了櫻花外，同為日本人、在新竹動物園工作的「動物園女孩」Yumiko也驚喜現身，搶先介紹預計今年將啟用的動物園。過程中，美女主持人Erika似乎有點緊張，林智堅不僅化身暖男導遊貼心解說，更以一句「櫻花是為妳而開的」化解緊張氣氛，逗笑現場眾人。

櫻花在台灣相當受到歡迎，2003年「日本育櫻會」贈送多株櫻花給新竹市，這10年期間，也不間斷的致贈河津櫻苗給新竹市，由新竹公園育櫻會的志工化身「護花使者」，從早到晚細心照料，透過嫁接培育，現已增加到約21種品種、850多棵不同種類的櫻花；除了新竹公園之外，建華里的汀甫圳、金山里的櫻花公園與十八尖山等皆有種植櫻花，市民假日不怕沒地方賞櫻。

林智堅受訪時表示，1916年由日本人興建啟用的新竹公園，是全新竹人共同的回憶，包含全台原址留存最久的動物園、第1座公立玻璃工藝博物館、麗池、湖畔料亭等，是新竹三代人的共同回憶，他上任後重新規畫公園，加上80多歲的櫻花爺爺楊根棟及多位護花使者悉心照料，讓櫻花搭配新規劃的新竹公園的大斜坡，創造出獨特的「櫻花坡」，賞花者可從不同高度領略櫻花之美。

林智堅表示，新竹公園是全台和民眾「最親近」的賞櫻勝地，外地來的朋友不論搭火車到新竹車站，或是坐客運到新竹轉運站，再騎YouBike到新竹公園，只需短短5分鐘，走路也僅需10分鐘左右就可抵達，非常方便，歡迎國人明日自備野餐墊，帶著全家或與情人、朋友，一同參與野餐日活動。

新竹市政府城銷處長顏章盛表示，市府每年2-3月期間，都會在新竹公園舉行賞花活動，每次皆吸引超過5千人次前來賞櫻、野餐，去年因新竹公園改造工程停辦，今年完工後再度熱鬧開張，現大階梯草坡有124棵河津櫻花，市府舉辦了「拜訪春天-2019新竹市賞花季」，除了明日在新竹公園的野餐日活動，3月9日也在十八尖山、高峰植物園舉辦健行活動，歡迎民眾前往欣賞美麗花景。

顏章盛表示，明日野餐日現場不僅有精彩的音樂表演，更有春日市集、藺草編織、苔球製作、身體彩繪及園區導覽等活動，今年更特別安排茶席體驗，讓民眾在櫻花樹下品茗，優雅享受浪漫春日美景。