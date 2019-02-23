600學生縫製1000份布衛生棉　金陵女中跨海援救非洲女孩

▲金陵女中學生自製布衛生棉送往非洲。（圖／金陵女中提供）

記者崔至雲／台北報導

「妳知道非洲女孩要因為生理期的不便，得請假躲在家裡，甚至中斷學業嗎？」金陵女中學生聽聞這個消息，都紛紛感到不可置信。金陵女中學生在家政老師劉素玉及校長賴瑞凰的支持下，在校內發起製作「布衛生棉」縫製活動，短短2個月集結了師生600多人，透過家政課時間縫製了1000個布衛生棉，預計4月要寄到非洲給需要的少女們。

家政老師劉素玉親自裁版、設計縫製課程，帶領學生利用家政課製作，家長及教師則利用課餘時間熱情響應。短短2個月，完成1,000份。高二學生蒲思云分享縫製過程會不斷想像他鄉女孩收到時的心情，深刻體會身為台灣女孩的幸福。校長賴瑞凰也感動認為，在這個活動中，親師生利用一針一線縫下希望和愛，幫助肯亞女孩順利上學的夢想得以實現，除了幫助別人更令同學們獲得自我肯定與無價的成就感，讓我們真正走出教室、擁抱世界。

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▲▼布衛生棉的製作過程，學生、老師都一同參與，甚至逐一測試不同材質布料的吸水效果。（圖／金陵女中提供）

校長室秘書陳冠吟表示，這次也有親身體驗該次的活動，看到學生、家長均一起響應，真的非常感動。她指出，整個布衛生棉的製作過程，家政老師從打版、設計、製作都與學生們一同製作，為了測試布衛生棉材質吸不吸水，甚至找了不同材質的布料，逐一測試，經過測試後選擇法蘭絨作為衛生棉內的吸水材質，而外層因考量到舒適性，所以選擇棉布作為材質。

▲▼「布衛生棉」縫製活動，集結師生600多人，2個月縫製1000個布衛生棉，預計4月將寄到非洲。（圖／金陵女中提供）

「愛‧女孩」布衛生棉計畫是由「舊鞋救命」發起，該計畫專案經理黃品萱表示，金陵女中的師生們不只是從設計到製作，還貼心的洗滌、摺疊收整好，貼心的舉動、溫暖人心。這不只是一份禮物，而是讓地球兩端的女孩們都看見自己，成就自己也照顧她人，讓女孩們充滿自信。