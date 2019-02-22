段宜康臉書開罵　謝龍介回嗆：戶籍遷來麻豆，我等你

▲國民黨台南市第二選區立委參選人謝龍介指出，段宜康和全新潮流傾全力來對付他，他會正面迎戰，為了幫助農漁民他不會退縮，一定奮力對戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選競爭激烈，民進黨籍立委新潮流總召段宜康隔空加入戰局，在臉書痛罵謝龍介，說他當選台南第8選區議員，宣誓就職還沒滿月就跑去第2選區參選立委補選，要求謝向選民道歉；謝龍介回應說，段宜康還沒吞球吧！段離開台南時也沒向選民道歉，他為擴大為鄉親服務，沒有道歉問題。

段宜康重批謝龍介外，並質問如果這次立委沒選上，會不會再參選2020立委？會留在第二選區，還是回去選了好幾次的第三選區？謝龍介22日下午在麻豆街頭開講時，針對此事回應說：「段宜康還沒吞球吧！」、「他離開台南到北部發展，有沒有向台南鄉親道歉」？謝龍介強調他從台南市中西區、北區的市議員選區，來被稱「綠到出汁」的台南市第二選區參加立委補選，是因為農漁民沒得到照顧，現在台南市長和立委都是民進黨，不願意兩岸交流，農漁產品擺爛，支持者希望他擴大服務，才來第二選區參選，希望幫助更多農漁民與勞工，這沒有道歉問題。

謝龍介說，段宜康若覺得郭國文不夠強，請將戶籍遷來，年底他在最綠的麻豆等段。謝龍介說：「段來不用吞球，只要將戶籍遷來麻豆，我等你」。他說到底會不會參選或在那裡參選，要看誰能真正為基層農漁民服務，打開通路，看到農產品銷不出去，「讓它爛你不會心痛，我會心痛，來台南不用吞球，只要聽地方心聲，不用問要去那選。」

謝龍介說，他到第二選區並沒深耕很久，但透過任何管道幫農漁民說話，他覺得跟地方沒距離，當農漁民來向他陳情，他從對方的眼神看到滿滿的期待，他知道農漁民想要什麼，會盡全力幫忙，不會只出一張嘴，段宜康和全新潮流傾全力來對付他，他會正面迎戰，為了幫助農漁民他不會退縮，一定奮力對戰。

另外，對前行政院長賴清德22日為郭國文站街頭拜票，謝龍介說台南鄉親把賴捧為神，才有機會當行政院長，他當行政院長卻不聽南部鄉親心聲，做不好才下台，「還罵我們是土包子，沒有土包子支持怎麼會有賴神？能當院長嗎？神既然下了神壇成為凡人，在路口聽基層心聲為時未晚，賴願意下來傾聽是好事，多聽聽農漁民的心聲，我們這些土包子也會團結。謝龍介也「祝福清德兄有機會更上一層樓。」