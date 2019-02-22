他為「祈福」登機前朝飛機仍硬幣　致航班取消百名旅客滯留機場

▲旅客登機。示意圖，非涉事班機。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

安徽一名28歲陸姓男子日前為了「祈福」，登機前竟朝飛機機身方向投擲兩枚1元硬幣，最後掉落至機坪地面，以致整個航班取消，162名旅客滯留機場，一直到隔天上午才補飛航班。目前，警方以涉嫌擾亂機場正常的生產秩序，將他行政拘留。

據了解，雲南祥鵬航空17日晚上執行安慶至昆明航班8L9960旅客登機過程中，機場安全保障人員在機身附近地面發現兩枚硬幣，經機組廣播詢問，一名28歲陸姓男子承認登機時向機身方向扔擲兩枚1元硬幣。機場工作人員立即向派出所報警。

航空公司為了避免安全風險隱患，當場取消航班，並對發動機進一步檢查。經機場與民警共同努力，17日20點162名滯留旅客已全部妥善安置。航空公司也於18日7時30分補飛安慶至昆明航班。另外，該名陸姓乘客向警方供稱，當天在安慶天柱山機場要登機時，認為朝飛機扔硬幣會「保平安」，就將兩枚硬幣扔向機身方向，掉落至機坪地面。

▲旅客登機。示意圖，非涉事班機。（圖／CFP）

據航空公司飛行人員指出，「硬幣如果被吸到發動機核心部位，很可能會與發動機高速轉動的葉片發生碰撞，極易導致發動機失速，甚至停止運作，從而釀成悲劇」，「發動機包含許多重要零件，包括葉片、渦輪、壓氣機等。在發動機運轉時，一個小小的螺絲就有可能導致葉片損傷，嚴重的有可能會引起發動機空中停車等險情」。

飛行人員進一步提到，「若知道有硬幣進入發動機，就必須停飛檢查。另外，如果知道硬幣的數量和位置，可以用攝像探頭伸到飛機發動機內檢查並取出。而如果不知道硬幣的數量和位置，或者硬幣的位置太靠近內側，只能拆除發動機部分零件操作，過程產生的費用可能會有幾萬元人民幣」。