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世界第一AV女神曝光新男友是他！　甜蜜過頭囧錯過航班

世界第一AV女神曝歌手新歡　甜蜜過頭囧錯過航班

▲世界知名的AV女星米婭卡莉法宣布新戀情，引起網友一陣熱議。（翻攝Mia Khalifa IG，下同）

圖文／鏡週刊

曾在日前甫獲知名色情網站Pornhub認證，獲封為世上第一AV女神的米婭卡莉法（Mia Khalifa），在今年7月與瑞典名廚男友羅伯特（Robert Sadberg）分手後，感情狀況便備受關注，日前她宣布和饒舌歌手傑伊科爾特斯（Jhay Cortez）交往，引起了網友一陣熱議，熱戀中的兩人上週赴拉斯維加斯出遊時，也疑似沉溺在兩人世界中，居然錯過了回程的航班。

據外媒報導，現年28歲的米婭和歌手男友傑伊，上週特地飛往拉斯維加斯，參與年度拉丁葛萊美獎（Latin Grammy Award）頒獎典禮，因為傑伊和哥倫比亞歌手巴爾文（J. Balvin）合唱的名曲《Agua》，共入圍了年度歌曲和最佳城市歌曲2大獎項，儘管典禮前備受看好，可惜最終仍鎩羽而歸，但因此趟為兩人首度同台亮相，在現場引起了一陣話題，也是典禮鎂光燈的焦點。

世界第一AV女神曝歌手新歡　甜蜜過頭囧錯過航班

據悉兩人目前僅交往了幾個月，似乎仍在熱戀期，米婭也在媒體訪問時，與傑伊大玩默契考驗遊戲，爆料男友私下超愛看浪漫喜劇，感情甜蜜溢於言表，且疑似沉浸在兩人世界中，疏忽了旅程航班，米婭竟於昨（21日）在機場發文打卡，嬌嗔：「我們錯過飛機了！」令網友哭笑不得。

早在2015年便離開成人產業的米婭，儘管淡出螢幕許久，至今仍是Pornhub和XVideos等知名色情網站的人氣女星，其影片已累積了超過10億次觀看數，收山後的米婭改為經營尺度較小的Onlyfans平台，並轉型成網紅參與各大活動節目，她也曾在去年跨刀演出美籍菲律賓女歌手貝拉波奇 ( Bella Poarch )，推出的新歌曲《Build a Bitch》音樂MV。

世界第一AV女神曝歌手新歡　甜蜜過頭囧錯過航班

米婭的新男友傑伊現年28歲，在波多黎各出生，但在幼時舉家搬遷到美國紐澤西州後，便開始埋首創作，努力耕耘自己的音樂事業，他曾於2017年和環球音樂公司簽約，並在推出首張EP後，至今已有兩張專輯作品，最高紀錄曾榮獲白金唱片銷量的殊榮。


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