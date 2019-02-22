費鴻泰追油價下週恐漲1.5元　蘇貞昌給軟釘子：有因應措施

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應國際局勢，國內油價下週恐漲1.5元，回到去年11月的高點。國民黨立委費鴻泰22日質詢行政院長蘇貞昌時問到，油價大漲是否會帶動物價齊漲，政府又該如何因應？蘇貞昌回應，都有相關因應措施。

美中貿易戰談判有樂觀消息傳出，外界預估可能激勵原油市場，國際油價將上漲，進一步帶動下週國內油價，推估下週汽油每公升調漲1.6元、柴油每公升調漲0.7元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，超級柴油25.8元，整體油價回升到去年11月的高點。

費鴻泰質詢時表示，下禮拜汽油價格恐漲1.5元，勢必造成通膨影響，政府有無因應之道，蘇貞昌回應，「有關汽油價格升降，我們有一個機制，我們從機制上運作，這些年運作很好。」

費鴻泰追問，中東局勢不穩定，國際油價漲，若中油不垮台勢必得跟著漲，但若物價也跟著漲又該如何因應，蘇貞昌表示，油價會漲到什麼樣子他沒辦法預測，費鴻泰繼續逼問，他要問的是物價上漲怎麼辦，蘇貞昌說，「有關油價一定物價會有相關，但是不是那麼直接、馬上，過去漲跌都有，相關因應措施都有因應。」